Confira a programação do final de semana em Salvador

A programação musical conta com opções para todos os gostos neste final de semana. Shows de reggae, pop, música popular brasileiras, axé e rock, dentre outros, são os ritmos que vão animar os palcos da cidade desta sexta-feira, 06, a domingo, 08. Estreias no teatro e no cinema, além de exposições e espetáculos de dança, também são outras opções.



Um dos destaques da programação é o show de João Bosco, que se apresenta na capital baiana no Teatro Castro Alves (TCA), pelo projeto MPB Petrobras, neste sábado e domingo. A abertura do evento fica por conta da cantora Andréia Prado. Os ingressos já estão esgotados.





Cantor, compositor e violonista faz apresentação intimista acompanhado pela sua banda

Timbalada e Chiclete com Banana fazem show em trio elétrico no Wet'n Wild

Espetáculo com Marisa Orth pode ser conferido no Teatro Casa do Comércio até domingo

Filme estrelado por Leonardo Di Caprio conta a história de um ladrão de sonhos

