Confira a programação do final de semana em Salvador

Shows, espetáculos teatrais, apresentações de companhias de dança e lançamentos no cinema são algumas das opções para o final de semana em Salvador. Um dos destaques da programação musical é o show de Virgínia Rodrigues no Cine Teatro Sesc Casa do Comércio, nos dias 30 e 31 de julho, que retorna aos palcos da capital baiana após um intervalo de dois anos.

A artista mostrará a versão acústica do show “Recomeço”, o mesmo formato voz e violão que apresentou em turnê realizada na Europa e Estados Unidos no ano passado. No show, a cantora será acompanhada pelo violonista baiano Alex Mesquita, que também já tocou com outros músicos da Bahia, como Carlinhos Brown, Margareth Meneses e J. Velloso.

Virgínia Rodrigues fará dois shows no Cine Teatro Casa do Comércio

Não ficarão de fora das apresentações composições que fazem parte de discos mais antigos, como “Sol Negro”, lançado em1998, “Nós”, de 2000, e “Mares profundos”, que chegou às lojas em 2004. Os ingressos para conferir o evento custam entre R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira).

Mais – Outro destaque do roteiro musical é o show do cantor e compositor Jau, realizado na Área Verde do Othon, neste domingo, a partir das 17h, pelo Projeto Conexão Vivo. A apresentação, que encerra a temporada de eventos do artista no local, contará com canções mais conhecidas da sua carreira, além das novidades do seu último trabalho.



Jau encerra temporada de shows na Área Verde Othon neste domingo

Cinema – Além dos filmes em cartaz, outros quatro longas estreiam nas principais salas de cinema de Salvador nesta sexta. Uma dos destaques é Salt, com Angelina Jolie, que está de volta às telonas em mais um filme de ação. A atriz interpreta uma agente da CIA acusada de ser uma espiã russa.



Filme com Angelina Jolie é uma das estreias do final de semana

Dirigido pelo australiano Phillip Noyce – o mesmo que trabalhou com Jolie em “O Colecionador de Ossos” –, Salt não conseguiu alcançar o primeiro lugar no ranking das bilheterias norte-americanas em sua estreia nos Estados Unidos como era esperado pela produção. A expectativa da Columbia Pictures é que a arrecadação seja maior em outros países, que iniciam a exibição do longa neste final de semana.



Outras estreias são a comédia argentina “Alguns Motivos para não se Apaixonar”, de Mariano Mucci, e o documentário “Uma Noite em 67”, que revive o final do III Festival de Música Popular Brasileira da TV Record. Para as crianças uma opção é “Ponyo”, que narra a história de um peixe em contato com humanos.



Exposição e teatro – A cidade conta ainda com diversas estreias nos palcos, museus e galerias, como a exposição “A Gosto da Fotografia”. A mostra, na Sede da Oi Kabum, no Terreiro de Jesus (Centro Histórico), terá obras de profissionais renomados, a exemplo de Thomaz Farkas, um dos pioneiros da fotografia moderna do Brasil, e de Boris Kossoy, um dos maiores pesquisadores sobre fotografia.

"A Gosto da Fotografia" reúne trabalho de renomados profissionais



Nos palcos, algumas das peças em cartaz são "Trilogia da Ausência – Requiém Para Um Jovem Triste", no Teatro Gamboa Nova; “Partiste”, no Teatro Sesc Senac; “Alegria de Viver”, no Teatro Sesi; e “Divorciadas, Evangélicas e Vegetarianas”, no Jorge Amado. No palco do Centro Cultural da Barroquinha, a atração será a apresentação da Áttomos Cia. De Dança, que faz temporada em Salvador.

