Confira a programação do final de semana em Salvador

Salvador tem uma programação musical bastante diversificada neste final de semana, com eventos que incluem de Marcelo Nova, no Groove Bar, ao grupo Calypso, no Bahia Café Hall. A cidade conta ainda com estreias no cinema, espetáculos teatrais e de dança e mais de 30 exposições em cartaz, programas indicados para quem quer ficar longe da badalação nos próximos dias.

Ex-vocalista da banda Camisa de Vênus, Marcelo Nova sobe ao palco do Groove Bar neste sábado para fazer uma homenagem a Raul Seixas, ex-parceiro de trabalho. O show intimista, em voz e violão, contará com a presença do filho do músico Drake. A festa, marcada para começar a partir das 22h, será animada também pelo som do DJ Pinguim. Os ingressos custam R$ 40.

No mesmo dia, Calypso comemora 10 anos de carreira, cantando seus maiores sucessos em uma apresentação mais intimista. O evento está programado para ser iniciado a partir das 22h e terá também show da banda de forró paraibana Magníficos. Os interessados em assistir à performance da dupla Joelma e Chimbinha, do Pará, pagarão entre R$ 30 (pista) e R$ 100 (camarote).

Outro evento que será realizado neste sábado é o Hip Hop Resistência Festival, que reunirá o grupo Racionais MC (com a formação completa), o cantor MV Bill e o coletivo Facção Central. Os shows serão realizados no Wet’n Wild, Avenida Paralela, a partir das 21h. Os ingressos custam R$ 30 (pista), R$ 40 (pista casadinha) e R$ 45 (camarote).

Mais - Capital Inicial também se apresenta em Salvador neste final de semana. O grupo desembarca na capital baiana para apresentar a turnê "Das Kapital”, baseada no último álbum do conjunto brasiliense. O evento será realizado na Área Verde do Othon, em Ondina, e contará ainda com os baianos da Negra Cor, que sobem ao palco para encerrar a festa.

Capital Inicial faz show neste domingo em Salvador, na Área Verde do Othon

O show da Capital Inicial no Othon é o primeiro da banda em Salvador após o acidente com o vocalista Dinho Ouro Preto, que caiu do palco no ano passado durante apresentação na cidade de Patos de Minas, em Minas Gerais. Após o período de hospitalização, o cantor e os músicos entraram em estúdio para gravar “Das Kapital”, 12º álbum do grupo. Ingressos a R$ 35 (pista) e R$ 70 (camarote).

Cinema – Quatro filmes estreiam nas salas de cinema nesta sexta-feira, 20, entre eles “O Último Mestre do Ar”, de M. Night Shyamalan, mesmo diretor de "Sinais", "Corpo Fechado", "A Vila" e "Fim dos Tempos", além de “O Sexto Sentido”, maior sucesso do cineasta indiano. O diretor retoma os seus trabalhos com uma produção que se passa em um mundo fictício.

“O Último Mestre do Ar", de M. Night Shyamalan, é uma das estreias deste final de semana

O filme é baseado em um desenho de sucesso do canal americano de TV Nickelodeon e conta a história de um povo que luta pela sua libertação. A produção de aventura pode ser conferida em cópias convencionais e 3D, dubladas e legendadas. Entre os atores, Dev Patel, conhecido por ter protagonizado o vencedor do Oscar 2009 “Quem Quer Ser Um Milionário”, e Noah Ringer, um faixa-preta de kung-fu na vida real.

Os outros longas que podem ser conferidos a partir de hoje são o drama dirigido por Jan Kounen “Coco Chanel & Igor Stravinsky”, “A Epidemia”, produção de terror de Breck Eisner e “Aquarela: As Cores de uma Paixão”, um romance de David Oliveras. Estão em cartaz também “Os Mercenários”, “O Bem-Amado”, “Meu Malvado Favorito”, “O Aprendiz de Feiticeiro” e “A Origem”, dentre outros.

Outros – A cidade conta ainda com mais de 20 espetáculos, como “Divorciadas, Evangélicas e Vegetarianas” e “Alegria de Viver”, e com um roteiro de exposições com mostras de variados formatos e temas. Um dos destaques da programação de dança é o espetáculo da companhia norte-americana AntiGravity, que apresentará suas coreografias acrobáticas neste domingo no Teatro Castro Alves (TCA), às 20h. O bilhete para assistir à apresentação custa R$ 25 e R$ 50.

Companhia norte-americana AntiGravity, que se apresenta no TCA, desafia a gravidade com arte

adblock ativo