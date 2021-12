Confira a programação do final de semana em Salvador

O final de semana reserva lazer para todos os gostos e idades. As opções vão de Restart, banda paulistana que conquistou o público adolescente em todo o Brasil, à montagem “Escolha de Mulheres”, do dramaturgo francês Molière, além das estreias no cinema, do roteiro de exposições e de espetáculos de dança.



Pela primeira vez na capital baiana, a banda Restart, formada por Pe Lanza (baixo e vocal), Pedro Lucas ( guitarra e vocal), Koba ( guitarra e vocal de apoio) e Thomas ( bateria), se apresentará na capital baiana noite deste domingo, 03, na boate Maddre, no bairro da Pituba. O evento está programado para começar às 14h. Os ingressos custam entre R$ 40 (camarote) e R$ 25 (pista).





Banda se apresenta pela primeira vez em Salvador neste sábado, na Maddre

Cheiro de Amor realiza segundo Summer Time do ano no Bahia Café Hall

A banda liderada pela vocalista Alinne Rosa fará uma apresentação de cerca de 3h. No set list, os maiores sucessos do conjunto de axé baiano. O grupo comando por Léo Santana também cantará as músicas mais conhecidas, incluindo, lógico, o hit “Rebolation”. No dia 5 de novembro, Nando Reis é a atração do evento.



Mais - Outra opção para os fãs de pagode e também de forró é a festa Medfolia, que reunirá Harmonia do Samba e Estakazero. O evento, realizado na Área Verde do Othon, em Ondina, acontecerá neste sábado. Os bilhetes para conferir a performance das bandas de pagode e forró custam R$ 40 (pista) e R$ 80 (camarote).



O forró é o ritmo que também vai animar a noite do Coliseu do Forró, com shows de Massapê e Colher de Pau neste sábado, 02. Primeira banda a se apresentar, a Colher de Pau investirá em um repertório que inclui músicas do tradicional pé-de-serra e forró romântico.





Noite do Coliseu do Forró contará com show do gurpo Massapê, neste sábado

Peça, em cartaz no Teatro Sesc Casa do Comércio, é protagonizada por Felipe Lima e Oscar Magrini

"Comer, Rezar, Amar" é um dos destaques dos filmes que estreiam nesta sexta

adblock ativo