Confira a programação do final de semana em Salvador

O final de semana em Salvador conta com uma programação cultural diversificada. Shows de vários gêneros musicais, espetáculos de dança, estreias no cinema, exposições e apresentações de espetáculos teatrias são as opções para os dias de folga na cidade.

Nos palcos, um dos destaques é a peça “Paixão”, estrelada por Nathalia Timberg. A atriz faz curta temporada na capital baiana para apresentar o monólogo, remontagem de produção original de 1995. Com a participação ao vivo de músicos, o espetáculo revela as emoções de quem ama intensamente.

O texto recorre com frequência a fragmentos de poemas de poetas brasileiros e portugueses, a exemplo de Adélia Prado, Bocage, Carlos Drummond de Andrade, Fernando Pessoa, Camões, Manuel Bandeira e Florbela Espanca, além de outros. A direção é de Wolf Maia e a direção musical fica por conta de Júlio Medaglia.

A montagem estará em cartaz somente nesta sexta, 21h, sábado, 21h e domingo, 20h, no Teatro Sesc Casa do Comércio, localizado na Avenida Tancredo Neves, pelo projeto Catálogo Brasileiro de Teatro. Os ingressos para conferir a peça custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada) na sexta e R$ 70 e R$ 35 nos últimos dois dias.

Filmes - No cinema, quatro filmes estreiam nas principais salas de Salvador - “O Aprendiz de Feiticeiro”, protagonizado por Nicolas Cages, a comédia romântica “Quando Me Apaixono”, o drama italiano “Vincere”, que resgata detalhes secretos da vida do primeiro ministro italiano Benito Mussolini; e “Os Mercenários”, estrelado e dirigido por Sylvester Stallone.





Jason Statham, Giselle Itié e Sylvester Stallone estão no elenco de Mercenários

A produção criada pelo astro de Rambo reúne ainda outros grandes nomes dos filmes de ação dos anos 80, como Bruce Willis, Dolph Lundgren e Arnold Schwarzenegger. O longa, que narra a história de um grupo de mercenários norte-americanos atuando na América do Sul, conta ainda no elenco com Jason Statham, Jet Li, Mickey Rourke e Giselle Itié.

Outras opções são as produções que já estão em cartaz, como “A Origem”, com Leonardo Di Caprio, a animação “Shrek para Sempre”, o brasileiro “O Bem-Amado”, “Encontro Explosivo”, que reúne Tom Cruise e Cameron Diaz, “Salt”, estrelado por Angelina Jolie, “Toy Story 3”, “Meu Malvado Favorito” e muito mais.

Shows - A programação musical conta, em sua maioria, com shows de axé e pagode, mas também há espaço para apresentações de bandas de forró e outros gêneros musicais em um mesmo espaço. Um dos eventos que aposta na mistura de ritmos é a Super Chopada de Medicina, que reunirá Psirico, Cavaleiros do Forró, Forrozão, Pixote, Black Style e o cantor Rodriguinho, neste sábado, 14, a partir do meio-dia no Wetn Wild.

Psirico é uma das atrações da Super Chopada de Medicina, no Wetn Wild

No domingo, festa fica por conta do evento oficial da Stock Car em Salvador. Realizado na Área Verde do Othon, em Ondina, o show será animado por Jau e Alexandre Peixe a partir das 17h. Os ingressos custam R$ 70 (pista/ inteira) e R$ 120 (camarote / inteira).

A cidade também terá apresentações de grupos afros. Nesta sexta, Margareth Menezes participa do encerramento do último ensaio do grupo feminino de percussão Didá, no Largo Tereza Batista, no Centro Histórico de Salvador, pelo Projeto “Vem pra Didá, Vem para o Pelô”. A apresentação começa a partir das 21h. O ingresso custa R$ 5.

Para quem quer distância do agito das festas, há também boas opções de espetáculos de dança, com apresentações do BTCA no Teatro Castro Alves, do Núcleo Vagapara no Teatro Gamboa Nova e do Balé Folclórico da Bahia no Teatro Miguel Santana. Já o roteiro de exposições conta com quase 30 mostras, de temáticas variadas, em diversos espaços e museus da capital baiana.





Balé d BTCA apresenta nova coreografia "A Quem Possa Interessar", de Henrique Rodovalho

