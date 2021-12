Confira a programação do final de semana

Não faltarão opções na programação cultural para quem vai ficar em Salvador neste final de semana prolongado. A cidade abrigará diversos shows desta sexta-feira, 3, a terça-feira, 7, data na qual se comemora a Independência do Brasil. A agenda conta ainda com estreias no cinema e nos palcos, além de exposições e espetáculos de dança.

Um dos destaques é o show de Jota Quest e Cheiro de Amor no primeiro Summer Time do ano, realizado nesta sexta no Bahia Café Hall, na Avenida Paralela. A banda mineira liderada pelo vocalista Rogério Flausino é a primeira convidada da festa, organizada pela Cheiro Produções. Os ingressos custam R$ 50 (pista) e R$ 100 (camarote open bar).





Jota Quest é o primeiro convidado do Summer Time, evento do Cheiro de Amor



Outra dica é ir conferir a primeira edição do projeto Sábado do Reggae, que contará com três representantes do ritmo na Bahia – Diamba, Adão Negro e Himanay. A festa será realizada na The Best Beach, na Praia da Ribeira, Cidade Baixa. Os ingressos custam R$ 25 (pista) e R$ 50 (camarote).





Diamba é anfitriã do projeto Sábado do Reggae, na The Best Beach

Para quem gosta de pagode, uma boa pedida é o show do grupo Jeito Moleque, na Madrre, no bairro da Pituba. A apresentação marca o lançamento do novo DVD da banda, na terça-feira, 7, a partir das 22h. Quem também se apresenta é o grupo baiano Seu Maxixe. Os ingressos são comercializados por R$ 90 (camarote masculino) e R$ 60 (camarote feminino); R$ 70 e R$ 35 (pista masculino) e R$ 40 e R$ 20 (pista feminino).

Evento de destaque também será realizado em Praia do Forte, onde Maria Gadú e Jau se apresentarão no Espaço Paraíso, a partir das 22 horas. Considerada como a revelação da música brasileira em 2009, a paulistana cantará músicas que fazem parte do seu primeiro CD, a exemplo de "Shimbalaiê", "Linda Rosa" e "Sonhos Roubados", dentre outras.





Maria Gadú se apresenta em evento na Praia do Forte, nesta segunda

Jau apostará na nova canção de trabalho “Se Joga” e em antigos sucessos como “Flores da Favela”, "Sandália de Couro" e "Do jeito que seu nego gosta". Os bilhetes para conferir a performance dos cantores custam R$ 40 (meia), R$ 80 (inteira), R$ 80 (meia) e R$ 160 (inteira).

Cinema – O filme “Nosso Lar”, baseado na obra psicografada pelo médium Chico Xavier, é um das estreias que deve movimentar as salas de cinema a partir desta sexta-feira. O longa-metragem conta a trajetória do médico André Luiz (Renato Prieto, de "Bezerra de Menezes: O diário de um espírito"), que desperta em outro plano após sua morte.





Filme espírita "Nosso Lar" é uma das estreias deste final de semana

A produção brasileira é dirigida e roteirizada por Wagner de Assis ("A Cartomante"). Além de Prieto, “Nosso Lar” conta ainda no seu elenco com os atores Werner Schünemann, Chica Xavier, Ana Rosa e Othon Bastos, além de outros.

Outros filmes que estreiam no circuito neste final de semana são a animação “Como Cães e Gatos 2 – A Vingança de Kitty Galore”, a comédia francesa “Enfim Viúva”, o drama “O Profeta” e a comédia “15 Anos e Meio”. Continuam em cartaz “Meu Malvado Favorito”, “Shrek para Sempre”, “Salt” e “O Último Mestre do Ar”.

Outras opções são os espetáculos teatrais. Neste sábado, 4, estreia a montagem “Banquete 1 – Terrorismo Poético” no Teatro Gamboa Nova, na Cidade Baixa. Interpretada pelo ator pelo ator e dançarino Thiago Enoque (O Olhar Inventa o Mundo/ O Conteiner), a peça foi construída a partir de experiências dos espetáculos do artistas em locais públicos e tem números debochados, além de poesia e mímica.





"Banquete 1 – Terrorismo Poético” estreia neste sábado no Gamboa Nova

A agenda de espetáculos conta ainda com mais de 20 peças em cartaz. Algumas delas poderão ser conferidas apenas até este final de semana, como “Siricotico, Uma Comédia do Balacobaco”, no Isba; “O Paciente do Dr. Piaba”, no Teatro Jorge Amado, e “A Gente Canta Padilha”, no Teatro Martim Gonçalves.

Outras opções para quem ficar em Salvador no feriadão é visitar as exposições em cartaz ou assistir aos espetáculos de dança.

