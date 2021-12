Confira a programação do final de semana

A agenda cultural do final de semana em Salvador conta com uma programação variada. Espetáculos, estreias no cinema e shows para públicos diversificados são as principais opções de entretenimento até domingo, 18. Um dos destaques é a peça “Boom”, encenada pelo ator e diretor Jorge Fernando, que faz curta temporada no Teatro Jorge Amado.



O espetáculo é uma comédia bem-humorada sobre a vida após a morte. No palco, o ator abordará algumas práticas espíritas, como reencarnação e materialização de espíritos, e interpretará vários personagens. O Professor Rebelo é um deles. Paranormal, incorpora os espíritos de Ney Luiz, que morreu enquanto dormia, da cantora Maria Callas e de Ruth, uma dançarina portuguesa. A jovem faleceu durante uma apresentação e ainda pensa estar viva.





Completam o elenco os atores Maria Carol e Marcelo Barros, intérprete de Wagner em “Ti Ti Ti”. Os interessados podem conferir a montagem neste sábado, em duas sessões, às 18 e 20h. Os ingressos custam R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia) e devem ser adquiridos no local, na Pituba.



Para aqueles que preferem aproveitar o final de semana para ir a shows, não faltam opções. Axé, reggae e samba são alguns dos gêneros musicais que fazem parte da agenda cultural. Uma das festas que reunirá diversos representantes da música baiana é o Sauípe Folia, iniciado desde esta quinta-feira, 16, no Complexo de Sauípe.





