Confira a programação do final de semana

O final de semana na capital baiana será animado por atrações nacionais e locais, em sua maioria de pagode. O evento Salvador Fest, realizado neste domingo, 18, no Parque de Exposições, é um dos destaques da programação musical da cidade. A festa vai reunir 17 atrações que se apresentarão em dois palcos diferentes.

No palco principal, a maratona será comandada por bandas de pagode do sudeste do Brasil como Exaltasamba, Sorriso Maroto, Revelação, SampaCrew, além do grupo de axé capitaneado por Durval Lélis, Asa de Águia. As bandas baianas Parangolé e Harmonia do Samba também farão a festa para os fãs do gênero musical na arena principal.

Um dos destaques dos grupos de pagode da atualidade, o conjunto comandado por Léo Santana vai até gravar parte do clipe da nova canção de trabalho “Negro Lindo” no Parque de Exposições. Já o Harmonia do Samba convidou o cantor da Guig Ghetto, Luciano Sant'anna, para fazer uma participação especial na festa, programada para começar a partir das 15h.

Harmonia do Samba é uma das 17 bandas que animam evento de pagode em Salvador

O evento contará ainda com shows de O Troco, Caldeirão, Black Style, Mega Hits, A Bronka, Na Varanda e Simples Assim, que animarão a festa no palco Pagodão. O dia vai ter espaço ainda para o arrocha, representado por Silvano Sales. Os ingressos para participar do Salvador Fest custam entre R$ 35 (pista individual) e R$ 130 (camarote open bar).

No mesmo dia, o compositor Jau e o cantor Mateus Aleluia também fazem a festa em Salvador, em palcos diferentes. Mateus Aleluia gravará o DVD “Cinco Sentidos” no Teatro Castro Alves, pelo projeto Domingo no TCA, com ingressos a R$ 1. A apresentação está programada para começar às 11h e contará com participações especiais.

Já o ex-integrante da banda Vixe Mainha dá início neste domingo à temporada de shows na Área Verde do Othon, em Ondina, que acontece ainda nos dias 25 de julho e 1º e 8 de agosto, sempre a partir das 17h. Os ensaios dominicais serão regados a sucessos antigos e novas composições do cantor e compositor. Os ingressos custam R$ 60 (camarote) e R$ 35 (pista).

Cantor e compositor Jau dá início a temporada de shows neste domingo

No Pelourinho, a festa também está garantida com a programação do Pelourinho Cultural, projeto que vai levar diversas atrações para o Centro Histórico neste mês. Dois eventos gratuitos, de samba e MPB, vão movimentar, nesta sexta-feira, 16, os largos Tereza Batista e Pedro Archanjo, onde se apresentarão Fao Miranda e Ione Papas, respectivamente.

Fao Miranda subirá ao palco às 20h para apresentar “Polpa”, trabalho que reúne música popular brasileira, com músicas de compositores como Itamar Assunção e Ari Barroso e canções internacionais, com repertório que inclui letras de Jimi Hendrix e Amy Winehouse. O show de Ione Papas, às 21h, será animado pelo samba de roda e será baseado no último álbum da cantora, intitulado “Na Linha do Samba”.

Mais opções - Para quem prefere programas mais tranquilos, a dica é conferir as peças e exposições em cartaz. Nos palcos, um dos destaques é o espetáculo “Jozú, o encantador de Ratos”, baseado em conto da escritora paulista Hilda Hilst (1930– 2004). Solidão e busca pelo direito à diferença são alguns dos temas abordados na peça, que ficará em cartaz até 25 de julho no Salão Nobre da Caixa Cultural Salvador, na Avenida Carlos Gomes.

"Jozú, o Encantador de Ratos", discute temas como solidão e direito à diferença

A cidade conta ainda com quase 30 montagens, a maioria delas de comédia. "Diário de Adão e Eva", Theatro XVIII, "Partiste", Teatro Sesc Senac, "Se Acaso Você Chegasse", no Teatro Uneb, "Siricotico, uma comédia do balacobaco", "Cabaré da Rrrrraça", no Teatro Vila Velha, são algumas das produções que podem ser conferidas nos próximos dias.



O roteiro de exposições também conta com boas opções. Montagens com vários temas e com linguagens diversificadas podem ser vistas de sexta a domingo nas principais galerias e museus da capital baiana. Algumas ficam em temporada até este final de semana, como "Luanda, Suave e Frenética 2", no Museu de Arte Moderna da Bahia e "Reencontrar José Valladares – O Mestre", no Museu de Arte da Bahia.

