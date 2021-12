Confira a programação do final de semana

O final e semana promete ser agitado em Salvador. Os ensaios de verão preenchem toda a programação com opções variadas para o público. No teatro, reestreia de "Os Cafajestes" é uma das opções e no cinema o destaque é a aventura "As viagens de Gulliver".



Entre os destaques para esse final de semana está a banda Asa de Águia que vai comandar a tradicional "Trivela", neste sábado, 15, em Praia do Forte. A festa vai contar também conta com André Lélys e DJ Rambo. As entradas custam R$ 80 (fem) e R$ 90 (masc).



Já no domingo, a "Noite de Santo Amaro" toma conta da Concha Acústica do TCA em Salvador. Com apresentações de Caetano Veloso, Flávio Venturini, Zélia Duncan e diversos outros artistas ligados à cidade de Santo Amaro. O evento vai reconstruir o clima do interior em comemoração à Festa da Purificação. As entradas custam R$ 60 (inteira).

Outras opções para o final de semana são os ensaios de verão. Toda sexta as bandas Mosiah, Motumbá, Negra Cor, LevaNóiz e Saiddy Bamba fazem as suas apresentações. Aos sábados é a vez de Preta Gil, com a Noite Preta, na Madrre. Os domingos são agitados por Jau, Carlinhos Brown e o grupo É o Tchan.

Teatro - Nesta sexta-feira, dia 14, dois espetáculos voltam a cartaz. No Teatro Módulo, na Pituba, a comédia musical "Os Cafajestes" traz os machistas Onório, Estevão, Alencar e Alfredinho, que cantam, dançam e contam piadas tendo sempre como alvo as mulheres que os cercam. Os ingressos custam R$ 40 e R$ 20 (sextas) e R$ 50 e R$ 25 (sábados e domingos). Saiba mais...

No Teatro Vila Velha, a montagem "As Velhas", que recebeu três indicações para o Prêmio Braskem 2010, faz curta temporada, ficando em cartaz até o dia 30 de janeiro.

A trama conta a história de duas mulheres que lutam pela posse de terras, maridos e filhos, numa espiral de vingança e solidariedade, que termina por revelar a beleza trágica do sertão. De sexta a domingo, sempre às 20h, os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).



Cinema - No cinema, a aventura "As viagens de Gulliver", promete diversão para toda a família. O longa traz Jack Black no papel do jornalista Lemuel Gulliver que embarca na aventura em alto mar e acaba indo parar numa terra desconhecida onde todos são pequeninos. Lá, ele descobre que pode ser alguém grande não só no tamanho e começa a inventar um monte de histórias.

Outro lançamento da semana traz o jovem ator Zac Efron (da série High School Musical) no drama "A Morte e Vida de Charlie", no qual interpreta Charlie, um garoto que trabalha como coveiro no mesmo cemitério em que o irmão caçula foi enterrado. A trama se desenrola a partir do momento que ele faz um pacto com o irmão morto e passa a ver e conversar com ele.

E o cinema brasileiro traz a ação Desenrola, com Olívia Torres e Kayky Brito. Olívia vive Priscila, uma adolescente de 16 anos que aproveita os 20 dias que a mãe viajou a trabalho para viver histórias que vão marcar sua vida.



