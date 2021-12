Confira a programação do fim de semana em Salvador

O fim de semana será marcado pelas apresentações de músicos nacionais na capital baiana e na Região Metropolitana de Salvador, com shows de Vander Lee, Zeca Baleiro, Jorge Vercillo e Rita Lee, dentre outros. A cidade também conta com shows de forró em diversas espaços, com bandas locais e convidados especiais.



Um dos destaques da programação, Zeca Baleiro faz a festa para o público baiano neste sábado, 8, no Bahia Café Hall, na Avenida Paralela, onde vai cantar seus sucessos. A festa, que encerra o projeto “Eu Faço Cultura”, contará ainda com show do baiano Jau. A abertura fica por conta da banda Marambaia e de dez alunos da oficina de música.

A quinta noite dos Ensaios de São João da Estakazero é o programa indicado para quem gosta de arrasta-pé. Axé, afro-pop e muito forró são os ritmos que vão animar o evento do grupo baiano, que terá como convidados especiais Saulo Fernandes, vocalista da banda Eva, Margareth Menezes e Del Feliz. A festa acontece nesta sexta, no Bahia Café Hall.

