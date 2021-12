Confira a programação do Festival Nacional de Teatro da Bahia

Festival Nacional de Teatro da Bahia reúne 14 espetáculos na capital baiana

Espetáculo Seu Bonfim tem como tema assuntos variados, como amor, morte, vida, família e alegria, dentre outros

PROGRAMAÇÃO:

Jozú, O Encantador de Ratos - Direção: Alexandre David. Texto: Hilda Hist. Com: Carla Tausz / Grupo Instituto Hilda Hist (RJ).Baseado em conto do escritor. Menino-homem perambula entre a Esquina dos Ratos, a casinha que divide com Guzuel e Jesuelda, a fábrica de relógios e o poço seco – o ambiente claustrofóbico onde se passa a história. Teatro Sesc-Senac – Lg. doPelourinho, 19, Centro Histórico (3324-4520). R$ 10 e R$ 5. Sexta, 18h.



Mão na Luva - O Grupo Tapa (SP) encena a noite de separação de um casal, após 9 anos de casamento. A discussão de marido e mulher repassam as alegrias e decepções compartilhadas, em busca das razões que oslevam ao divórcio. Palco Principal do Teatro Vila Velha– Passeio Público, s/n, Campo Grande (3083-4607). R$ 10 e R$ 5. Sexta, 21h.



Nada, Nenhum e Ninguém - A história de quatro artistas mambembes que lutam para montar uma peça baseada em textos de Calderon de La Barca, Fernando Pessoa, Oswaldo Barroso e Paulo Vieira. Os quatro vivem situações de conflito e comicidade. Sala do Coro do Teatro Castro Alves – Pç. do Campo Grande, s/n, Campo Grande (3535-0600).R$ 10 e R$ 5. Sexta, 20h.



Uma Noite em Claro - Teatro de bonecos. Conta a história de um cidadão comum que regressa à casa após um dia de trabalho. Seu único objetivo é ter uma noite tranquila, mas isto não vai acontecer. Cabaré dos Novos do Teatro Vila Velha – Passeio Público, s/n, Campo Grande (3083-4607). R$ 10 e R$ 5. Sexta, 19h.



Alegria de Viver - Texto: Deborah Moreira. Direção: George Mas-carenhas. Com: Deborah Moreira e George Mascarenhas. Inspirada na obra do pintor Matisse, espetáculomultimídia conta a história de um escultor que deseja se desfazer do seu passado e de suas obras. Teatro Sesi – R. Borges dos Reis, 9, Rio Vermelho (3334-4698). R$ 20 e R$ 10. Sexta, 20h. Até 26 de março.



Palestra de Hoje: Os Males do Tabaco - Direção: Juliano Valffi. Texto: Anton Thekov. Com: Cia.Cênica Espiral (SC). Baseado em conto do autor russo, a história parte dos questionamentos do personagem Ivan Titerenovich a respeito da miséria e dofracasso em que se vê ao tomar consciência da velhice. Teatro Molière– Av. Setede Setembro,401, Ladeirada Barra(3336--7599). R$ 10 e R$ 5. Sexta, 20h.



Seu Bonfim - Com: Território Sirius de Teatro. Inspirado no conto A Terceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa, apresenta um contador de histórias que decide construir uma canoa para permanecer durante toda a vida. O drama mistura elementos cômicos e trágicos e trata de assuntos variados como amor, morte, vida, família, alegria, saudade, tempo, misticismo e religião. Largo Dois de Julho – Dois de Julho. Sexta, 19h.



Cordel do Pega pra Capá - Direção: Luiz Bandeira. Com: Cia. Gentede Teatro (BA). Faz uma crítica às autoridades governamentais, com um fiscal da prefeitura cobrando de feirantes pelo direito de ocupação da praça. Largo Dois de Julho – Dois de Julho. Sábado, 19h.



Na Outra Margem - Texto: Dinah Pereira. Direção: Carol Vieira. Com: Áurea Montebello, Bernardo d‘El Rey, Dinah Pereira, Manhã Ortyz / Cia. Estupor (BA). Paciente em estado de choque revive histórias de vida sem compromisso com o real. Hospital das Clínicas –R.Augusto Viana,1, Canela, ao lado da Reitoria da Ufba(3283-7858). R$ 10 e R$ 5. Sábado, 20h.



Nhô Guimarães - Direção: Edinilson Motta Pará. Com Deusi Magalhães/ Núcleo Criaturas Cênicas. Octagenária do sertão conta histórias a um visitante. Teatro Moliere – Av. Sete de Setembro, 401, Ladeira da Barra (3336-7599). R$ 10 e R$ 5. Sábado, 20h.



Balada de um Palhaço - Com:Grupo deTeatroArte eFesta(GO). Narra a história de dois palhaços donos de um circo decadente. Enquanto um só pensa nos lucros, o outro procura um meio de escapar da profissão. Palco Principal do Teatro Vila Velha – Passeio Público, s/n, Campo Grande (3083-4607). R$ 10 e R$ 5. Sábado e domingo, 21h.



Sobre Mentiras e Segredos - Com: Os Ciclomáticos Cia. de Teatro(RJ). Comédia baseada num estudo sobre o universo de Nelson Rodrigues. Alice descobre que vai ser mãeaos 14 ano se o caos se instaura na família. O pai de Alice acredita que o culpado é um de seus genros, e todas as mentiras e segredos da família emergem a partirdesta situação. Centro Cultural Plataforma – Pç. São Brás, 14, Plataforma (3398-4769). R$ 10 e R$ 5. Sábado, 20h; domingo, 17h.



Solo Compartilhada - Direção e texto: Adriana Amorim. Com: Rebanho de Atores (BA). Apeça fala sobre a obsessão de uma professora solitária, nostálgica, compulsiva e carente. Teatro Molière – Av. Sete de Setembro, 401,Ladeira da Barra(3336-7599). R$ 10 e R$ 5. Domingo, 20h.



Erê - Com: Território Sirius. Erê vivencia um processo existencial, do Big Bangaos dias atuais, passando pela criação do homem. Foca-se sobretudo nas contradições humanas. Cabaré dos Novos do Teatro Vila Velha – Passeio Público, s/n, Campo Grande (3083-4607). R$ 10 e R$ 5. Domingo, 21, 19h.

adblock ativo