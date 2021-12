Confira a programação do Festival da Primavera neste fim de semana

As primeiras atrações do Festival da Primavera se apresentam neste fim de semana, sábado, 21, e domingo, 22, no bairro do Comércio. A extensa programação gratuita do evento começou no último sábado 14 e segue até o dia 29 de setembro, com música, feiras, gastronomia, esporte e atividades de cultura e lazer.

A Orquestra Popular da Bahia (OPB) apresenta um show especial para o Festival da Primavera, o “The Beatles”, com participações especiais dos cantores Tuca Fernandes, Alex Góes e Serginho (Adão Negro), às 19h. Quem encerra as apresentações é o reggae da banda Diamba, no Porto Salvador Eventos, na Avenida da França.

Já no domingo, 22, quem dá início as apresentações é Lore Improta, com o “Show da Lore”, às 16h. Logo em seguida, o grupo Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz toca no “Baile Rumpilezz Black”. Um dos shows mais esperados, às 20h30, Baco Exu do Blues traz o repertório do disco "Bluesman", o segundo da carreira do músico, que foi avaliado pela revista Rolling Stone como "o melhor" de 2018.

Na Praça da Inglaterra, recentemente revitalizada, que acontece a Feira Criativa neste fim de semana, das 12h às 22h. O evento reunirá dezenas de estandes gastronômicos, de cultura pop, artesanato, sustentabilidade, programação infantil e shows.

O público também poderá assistir, neste sábado, às 15h, a mostra Casulo de Artes Inclusivas, que é formado por artistas deficientes. Logo após a apresentação, o projeto idealizado pelo músico Luciano Calazans, “Tribass”, toca a partir das 16h, na mesma Praça.

Outro projeto especial “Serafim e o Nordeste Experimental", que acontece às 17h. A iniciativa se fundamenta em uma pesquisa rítmica da música portuguesa e afro-nordestina, mesclada ao rock e pop universal.

Na Avenida da França, ainda no domingo, haverá um Encontro de Automodelismo, das 10h às 15h, que deixará um trecho da avenida interditado. O encontro pretende reunir pessoas de todas as idades que poderão levar e assistir a demonstrações de seus veículos miniaturas, guiados por controle remoto, para correr na pista permanente de automodelismo que será inaugurada para receber eventos relacionados ao esporte.

Outras atividades relacionadas a carros movimentarão a Avenida da França, como as apresentações e exibições de alguns modelos de kart. Haverá também uma super exposição de carros e a Arrancada de Empurra, uma disputa em um espaço fechado onde uma mulher tem de estar ao volante e quatro homens empurrando o veículo com o motor desligado.

Também no domingo, 22 acontece o Skates Festival, de 9h às 15h, onde haverá um circuito com rampas e pistas para as manobras radicais do esporte. O público poderá acompanhar o campeonato, além de fazer aulas de skate e treinar.

Neste mesmo dia, as famílias poderão também participar de jogos de salão ao ar livre. Das 9h às 15h, a Avenida da França recebe jogos de dama, xadrez e futebol de botão. Além disso, a criançada será convidada também para participar do Circuito de Minibikes, das 9h às 16h.

