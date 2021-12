Confira a programação cultural do final de semana em Salvador

A chuva que atinge Salvador interferiu na programação cultural do final de semana. Alguns eventos foram cancelados, mas ainda há boas opções para quem não pretende ficar em casa. Shows, exposições, espetáculos de dança, peças teatrais e estreias no cinema são as dicas de diversão para os próximos dias.

Música - Para quem prefere conferir as apresentações musicais, há eventos para todos os gostos, com muito forró, música clássica, MPB, reggae, rock, hip hop e axé music.Oarrasta-pé fica por conta do evento "Forró do Rei – 20 Anos de Saudade", em homenagem à Luiz Gonzaga, no Coliseu do Forró. Comandada pelas bandas Forró Massapê e Meketréfe (São Paulo), a festa será animada também pelo DJ Xiita, a partir das 22h deste sábado.

No mesmo dia, o erudito e o popular se misturam no concerto realizado pela Orquestra Sinfônica da Ufba (Osufba), com participação especial do músico Armandinho Macêdo, no Farol da Barra. O evento tem objetivo de levar apresentações culturais de graça à população, fazendo concertos em praça pública e outros espaços abertos.



Será possível conferir peças clássicas como a “5ª Sinfonia” de Beethoven; “Danças Húngaras” de Brahms; e “Carmen” de Bizet, dentre outras. Já Armandinho levará ao palco as canções “Brasileirinho”, de Waldir Azevedo, e “Na Baixa dos Sapateiros”, de Ari Barroso. Canções de Jonh Lennon e Paul Mcartney, a exemplo de “Yesterday”, estarão no repertório.

Dança – No mês em que se comemora o Dia Internacional da Dança, sete espetáculos estão em cartaz na capital baiana. Nesta sábado, em cartaz no Teatro Gamboa Nova, tem “Van Gogh” como tema o estilo de vida imposto pelo mundo globalizado e a liberdade artística de um personagem movido por grandes paixões. A direção e atuação é de Ia Santanché e o trabalho fica em cartaz sempre aos sábados, às 17h.

No domingo, a homenagem ao mês da dança fica por conta de “Outro Toca Que Eu Danço e Dança Que Eu Toco”, que faz improviso entre artistas de música e dança no palco do Gamboa Nova. Nesta semana, apresentam-se o Grupo His Contemporâneo de Dança x Bira Santos e o Grupo afro-mestiço.

Cinema – Para quem gosta de cinema, não faltam motivos para conferir as estreias da semana. Neste final de semana, oito filmes passam a ser exibidos nas principais salas da cidade. Os destaques ficam por conta de “Cadê os Morgans?”, com Hugh Grant e Elisabeth Moss, “Caçador de Recompensas”, estrelado por Jennifer Aniston e Gerard Butler, e “Amelia”, interpretado por Hilary Swank.

Gerard Butler e Jennifer Aniston de volta às telonas com filme dirido pelo cineasta Andy Tennant

“Caçador de Recompensas” é ideal para quem gosta de comédias românticas. No filme, Milo Boyd (Butler) é um ex-policial que se transforma em um caçador de recompensas. Ele terá como missão prender a personagem de Aniston, uma repórter que é sua ex-mulher. A tarefa, a princípio, parecia fácil para Boyd, mas ele não contava que criminosos também estavam de olho na ex-companheira por causa de uma matéria produzida por ela.

Outro filme com conhecidas figuras de Hollywood é “Cadê os Morgans?”, com Hugh Grant e Elisabeth Moss. O longa conta a história de um casal que se torna testemunha de um assassinato em Nova York. Ambos são enviados a uma pacata cidade e passam a integrar um programa de proteção a testemunhas.

Peças – No teatro, mais de 20 peças estão em cartaz em Salvador, e podem ser assistidas neste fim de semana, nos principais espaços culturais. O destaque é “Um Molière Imaginário”, em temporada até domingo no Teatro Molière da Aliança Francesa, na Avenida Sete de Setembro. Com direção de Andréa Elia, a adaptação é interpretada pelo Grupo Chama de Teatro, que mistura o texto “ Um Doente Imaginário” – escrito por Molière – com o diálogo do próprio autor. Em cena, é questionado o sentido da arte nos palcos.

"Um Molière Imaginário” em temporada até este domingo no Teatro Molière da Aliança Francesa

Fazem parte ainda do roteiro de peças “Escorial”, Teatro Sesi Rio Vermelho; “Os Cafajestes” Teatro Módulo; “Siricotico, Uma Comédia do Balacobaco”, no Teatro do Isba; “Vassoura Atrás da Porta ou Quarto Número Nada”, Teatro Raul Seixas; e a infantil “O Casamento de Dona Baratinha”, no Teatro Gil Santana, entre outras.

Exposições – Mais de 30 exposições estão disponíveis, com variados temas. “O Gravador Roberto Burle Marx”, na Caixa Cultural; “Oferenda ao Pelourinho”, no Museu da Cerâmica Udo Knoff; e “Literatura Brasileira em Quadrinhos”, na Biblioteca Pública do Estado da Bahia, são algumas das mostras que podem ser conferidas somente até este fim de semana.

