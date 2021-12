Confira a programação cultural do fim de semana em Salvador

O clima do arrasta-pé já tomou conta da cidade. Até o próximo domingo, 11, diversas atrações de forró vão animar o final de semana, antecipando os festejos juninos na capital baiana com shows de conhecidos músicos e famosas bandas do ritmo nordestino, como Estakazero, Colher de Pau, Forrozão, Zelito Miranda e muito mais.



Neste sábado, o forró ganha destaque com as apresentações da Colher de Pau, no Trindade Music Bar a partir das 22h; do Forrozão, no Armazém Villas às 21h; da Flor Serena, no Coliseu do Forró, a partir das 22h; e do Forró dos Cantadores; na Varanda do SESI, às 21h30. Esse último evento será comandado por Celo Costa, João Sereno, Maviael Melo e Verlando Gomes.



No domingo, uma boa opção, também para os forrozeiros, é curtir a apresentação gratuita de Zelito Miranda, pelo Projeto Domingo no Parque, no Parque da Cidade, a partir das 11h. Cantor, compositor, ator, escritor e cordelista, o artista mostra o repertório do seu novo CD/DVD, “Forró da Bahia”, gravado ao vivo na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA).



Leo, do Estakazero, Miguelão, do Forrozão, e Val Macambira também vão se apresentar no Domingo no Parque, cantando ao lado do anfitrião do evento. A banda formada por Alan (bateria), Silvinho do Acordeon (sanfona), Cid Cavalcante (baixo), Sérgio Carvalho (guitarra), Valney Vilaça (percussão), Ailton (zabumba) e Soneca (teclados) também acompanha o músico.





Shows de forró, com Zelito Miranda e Estakazero, são alguns dos destaques da programação

Diversos espetáculos de dança estão em cartaz no mês de abril, quando se comemora o Dia Internacional da Dança

'Aqueles Dois', de Caio Fernando Abreu, pode ser conferido até este sábado no Teatro Sesc-Senac, no Largo do Pelourinho

Outros três espetáculos que têm estreia para este final de semana são 'Aqueles Dois', 'Um Molière Imaginário' e 'Escorial'. O primeiro, que tem texto de Caio Fernando Abreu e é encenado pela Cia. Luna Lunera no Teatro Sesc-Senac, mostra como a relação de cumplicidade entre dois funcionários recém-contratados vai alterar o dia-a-dia do trabalho em uma empresa.



'Um Molière Imaginário', com o Grupo Chama de Teatro, mistura o texto do dramaturgo Molière, 'Um Doente Imaginário', com um diálogo no qual o próprio autor questiona o sentido da arte nos palcos. A peça pode ser vista neste sábado e domingo, sempre às 20h, no Teatro Molière da Aliança Francesa.



Já 'Escorial', em temporada no Teatro Sesi Rio Vermelho, conta a história de uma rainha que agoniza em seu leito de morte enquanto o marido passa pelo bobo da corte para que verdades sejam reveladas em seu reino. Com texto de Michel de Ghelderode e direção de Edinilson Motta Pará, a montagem conta com o Núcleo Criaturas Cênicas.

adblock ativo