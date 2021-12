Confira a programação completa do São João em Salvador

Entre os dias 18 a 24 de junho, mais de 100 atrações, entre cantores, bandas e trios de forró vão animar os largos do Pelourinho, do Cruzeiro de São Francisco, as praças Tereza Batista, Pedro Arcanjo e Quincas Berro d'Água, além do Terreiro de Jesus, onde está armado o palco principal.

Flor Serena, Elba Ramalho, Aviões do Forró, Magníficos, Targino Gondim, Adelmário Coelho, Flávio José e Zelito Miranda são alguns dos nomes que se apresentarão no período.

Ruas, praças e largos do Centro Histórico de Salvador já estão decorados para a Copa do Mundo e também para o São João, com símbolos de coração nas cores verde e amarela, bandeiras nacionais, cactos nordestinos, literatura de cordel, balões e bandeirinhas. Para quem deseja ver os jogos e unir as duas festas, telões estão armados no Terreiro de Jesus.

