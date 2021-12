Confira a agenda de eventos para o fim de semana

Neste fim de semana (dias 24 e 25), a programação cultural de Salvador será intensa. Entre os destaques estão os shows de Lenine, Pato Fu e da Banda Mais Bonita da Cidade, além do musical Branca de Neve e os Sete Anões. O A TARDE lista, logo abaixo, alguns eventos para você aproveitar os dois dias. A programação completa pode ser acessada na nossa Agenda 2+.

SÁBADO:

Lenine - pontado pela crítica como ousado e conceitual, o novo show do pernambucano, que já passou por mais de 20 cidades da América do Sul e da Europa, será apresentado na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, às 17 horas. R$ 80 (Inteira)

Pato Fu - Pato Fu traz o show Música de Brinquedo, que apresenta arranjos originais compostos com instrumentos de brinquedo e instrumentos do universo da musicalização infanti. No Jardim de Alah, às 20h30. Gratuito

Ensaio do Harém (Tuca Fernandes) - Além do som do anfitrião, Tuca, o público vai poder contar com show de abertura da banda Pra Casar e encerramento com o grupo de pagode Nata do Samba. No Alto do Andu. R$ 60.

Festa Noite Inesquecível - A festa leva Belo, Calcinha Preta, Sampa Crew, Pablo, Sinho Ferrary e Araketu para o palco do Wet'n Wild. Às 19h. R$ 60 (Pista - Inteira)

Ilê Aiyê, Fúria Consciente e Negro Jhô - Atrações se apresentam gratuitamente neste sábado, 24, a partir das 19h, na Praça Tereza Batista, no Pelourinho.



DOMINGO:

Samba do Reino - Pela primeira vez, Salvador recebe Samba do Reino. O evento promove uma grande festa com astros do samba carioca: Thiaguinho e Péricles, apresentando seus shows em carreira solo. No Parque de Exposições, às 13 horas. R$ 52 (pista).

Banda Mais Bonita da Cidade - O grupo se apresentará em Salvador pela primeira vez em SSA, às 20 horas, na Praça Tereza Batista (Pelourinho). Formada em 2009, a banda se tornou conhecida após o lançamento do videoclipe da música "Oração" no site YouTube, que recebeu mais de 5 milhões de visualizações em três semanas. R$ 8 (inteira).

Branca de Neve e Os Sete Anões - Baseado no conto dos Irmãos Grimm, o espetáculo utiliza os recursos da tecnologia 4D, que transporta a plateia para dentro da história, sensação dada pelo uso de gelo seco, telões 3D, levitações, ilusionismo, explosões, cheiros e diversos equipamentos. Na Sala Principal do TCA, às 10h30 e 15h30. De R$ 40 a 140.

Vinte Mil Léguas Submarinas - A companhia italiana Teatro Potlach apresenta o espetáculo inspirado no famoso romance de Júlio Verne. A criação conjuga técnicas narrativas, próprias do teatro dramático, a técnicas de cenografia digital, para reconstruir o efeito imagético das páginas do romance. No Teatro Vila Velha, às 20h. R$ 30 (inteira).

