Confira a agenda cultural do fim de semana e se programe

A apresentação de Vanessa da Mata na Concha Acústica do TCA (Teatro Castro Alves) e o espetáculo "Pernas pro Ar", com Cláudia Raia, são os destaques da programação do final de semana em Salvador. A agenda cultural conta ainda com shows, peças teatrais e exposições para todos os gostos, desta sexta-feira, 19, a domingo, 21.

O romantismo de Vanesa da Mata dá início ao Projeto Mulheres Brasileiras e vai receber as cantoras Mallu Magalhães, dona Ivone Lara e Mariana Aydar na noite deste sábado, 20, a partir das 19h. No encontro, que será realizado em outras cidades brasileiras, a anfitriã vai alternar o repertório com uma música sua do CD "Jardim Perfumes de Sim" e outra de cada convidada.

No mesmo dia, os fãs do forró terão bons motivos para sair de casa, com diversas festas animadas com bandas do tradicional ritmo nordestino. O Forró Encosta N'eu, no Wet'n Wild, abre a temporada de arrasta-pé com as bandas Estakazero Parangolé e Forró do Muído, além dos cantores Tomate e Jau.

O Forró na AABB, realizado nesta sexta-feira, 19, é outro evento indicado para quem gosta do som da zabumba e da sanfona. O forrozeiro Adelmário Coelho e a banda Forrozão são as atrações no comando da festa. O cantor Tatau, ex-vocalista do Ara Ketu, vai relembrar sucessos do grupo, além de composições da carreira solo e algumas músicas juninas.

Alternativos – Para quem gosta de rock e reggae, uma boa pedida é o show da banda pernambucana Eddie, que retorna a Salvador para única apresentação na Zauber Multicultura, nesta sexta-feira, 19, a partir das 22 horas. A festa conta ainda com a banda de reggae Dubstereo.

Composta por Fábio Trummer (guitarra e voz), Urêa (percussão e voz), Andret (trompetes, teclados e samplers), Kiko (bateria) e Rob (baixo), o grupo vai apresentar as composições do novo trabalho, “Carnaval no Inferno”, gravado em 2008, misturando reggae, frevo e rock.

O coletivo baiano Dubstereo, primeira atração da noite, vai apostar nas canções do primeiro álbum, produzido por Buguinha Dub, que tem como base os clássicos jamaicanos e é influenciado por diversos ritmos, a exemplo do Dub, Dancehall, Afrobeat e Drum’n’Bass. Entre uma banda e outra, quem anima a noite são os DJs Riffs e O Preto, na área externa da Zauber.

Samba – No domingo, o dia é do samba na capital baiana, com diversos shows espalhados na cidade. O Samba Salvador reúne grandes nomes do gênero, como Rodriguinho, Alexandre pires, Sampa Crew, Harmonia do Samba, Psirico e Cupim na Mesa, no Wet'n Wild, a partir do meio-dia.

Já a banda Cama de Voz comanda a roda de samba no Aconchego da Zuzu, a partir das 21h, no bairro do Garcia. O grupo Samba D‘Ju também garante a animação do Domingo de samba, no Botequim São Jorge, no Rio Vermelho, a partir das 18h.

Teatro – O espetáculo Pernas pro Ar, que faz temporada até sábado, no Teatro Castro Alves, com Cláudia Raia, é um dos destaques do roteiro. A atriz e dançarina divide o palco com um elenco formado por 11 atores-bailarinos e interpreta a pacata dona de casa Helô, que vê na música e na dança uma forma de mudar sua vida.

“É uma dona de casa que vive um casamento morno, quase falido e encontra o diabo num sonho. Ele, então, começa a criticar a vidinha que ela leva e passa a desafiá-la, até que ela se transforma aos poucos”, explicou Cláudia Raia. Além de Salvador, o musical passou por capitais como São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro. A turnê será realizada até julho.

O Festival Nacional de Teatro da Bahia, que reúne 14 espetáculos em diversos espaços e teatros, é outra opção para quem quer distância da agitação. Desta sexta-feira a domingo, o público poderá conferir espetáculos de comédia, infantis e de crítica social, alguns com entrada gratuita.

No roteiro de exposições, a cidade tem mais de 40 mostras em cartaz, com variados temas e diversas linguagens artísticas, como fotografia, esculturas, instalações e pinturas.

