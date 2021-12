Confira a agenda cultural do fim de semana e programe-se

O fim de semana tem programação variada, com espetáculos, shows e mostras de arte para todos os gostos em Salvador. O destaque é o roteiro de música, que conta com diversas atrações de peso, com apresentações internacionais e nacionais, como Barbarito Torres, estrela do Buena Vista Social Club, e a cantora paulistana Maria Gadú.

Barbarito Torres se apresenta na Barra, sábado, pelo Projeto Espicha Verão, ao lado de convidados cubanos. O músico de 53 anos falou sobre a expectativa da festa. “Será um lindo espetáculo de uma hora e quarenta minutos, uma noite muito especial com muitas surpresas. Faremos um show que incluirá as três gerações da música cubana”, disse, referindo-se ao vocalista Laritza Bacallao, 21 anos, e ao cantor e compositor Ignácio Mazacote, 75 anos.

O evento é gratuito, começa às 18 horas e reunirá outros artistas, a exemplo de Samba das Moças, Gerônimo, Orquestra Rumpilezz, Luiz Gazineu e grupo Mandaya, além de Fred Dantas. Das 14h às 18h, sobem ao palco do Porto da Barra, Keko Pires, John Robert, Shalin Way e os Attemporais, Banda Espelhart, Bruno Nunes e Fao Miranda.

No dia seguinte, quem faz a festa em Salvador é a cantora Maria Gadú, a revelação da MPB. Conhecida nacionalmente depois do sucesso Shimbalaiê, tema da personagem Dora, da novela “Viver a Vida”, a paulistana retorna a Salvador para fazer apresentação única, domingo, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

No repertório, além de Shimbalaiê, deve estar presente “Linda Rosa”, que faz parte da trilha sonora de “Cama de Gato”, outra novela da Rede Globo. Releituras como “Baba”, de Kelly Key, “Ne Me Quitte Pas”, conhecida na voz de Edith Piaf e “A história de Lilly Brown", de Chico Buarque e Edu Lobo, têm chances de entrar no set list.

Sexta-feira – A abertura da programação musical deste final de semana, no entanto, fica por conta do forrozeiro Adelmário Coelho, que dá início ao período de forró na cidade, nesta sexta-feira,12, na AABB, a partir das 22h. Além de Adelmário, a festa terá shows da banda Forrozão e do grupo sertanejo Seu Maxixe.

Para quem gosta de reggae, uma opção é conferir, no sábado, a segunda edição do Bob Marley Day, festa em homenagem ao rei do reggae, Bob Marley. O evento vai reunir representantes internacionais, nacionais e locais do ritmo jamaicano, no Coqueiral da Praia de Ipitanga, em Lauro de Freitas. Abertura dos portões está programada para às 18h.

A banda Diamba é uma das atrações do Bob Marley Day, neste sábado, no Coqueiral da Praia de Ipitanga

A homenagem a Bob Marley terá a presença dos grupos internacionais Groundation e Israel Vibration, os nacionais Planta & Raiz e Mato Seco, além dos locais Kayman, Diamba, Red Meditation, Aroots, Semente da Paz e do cantor Sine Calmon.

Os fãs de rock também têm motivos para trocar o sofá para curtir atrações de qualidade na capital baiana. Camisa de Vênus faz apresentação extra no Groove Bar neste sábado, a partir das 23h, antes de partir em turnê nacional. Na sexta, misturando rock, MPB e pop, a banda Hanna é quem comanda a festa no espaço, a partir das 22h.

Teatro – Para quem prefere uma programação menos agitada, uma boa pedida é conferir os espetáculos teatrais em cartaz na cidade. No total, mais de 35 peças podem ser conferidas em diversos espaços, como “Fernando Pessoa”, na Ciranda Café, Cultura & Artes; “Gaiola, O Caçador de Solidão”, no Teatro do Icba; “Mostra de Monólogos”, no Teatro Gamboa Nova; “Os Cafajestes”, no Módulo; “Alegria de Viver” e “Caso Sério”, no Teatro Sesi, dentre outros.

Uma das estreias da semana é a comédia “Divorciadas, evangélicas e vegetarianas”, da Cia Teatro dos Novos, que retoma suas apresentações no Teatro Jorge Amado. Criado há cinco anos e baseada no texto do escritor venezuelano Gustavo Ott, a montagem conta a história de três personagens femininos que tentam mudar o destino de suas vidas.

As atrizes Iara Colina, Mariana Freire e Vivianne Laert, que atuaram na produção em 2005, se mantêm no espetáculo atual. Na peça, Mariana Freire interpreta Beatriz, uma jovem recém-divorciada que tenta o suicídio e é salva por Glória (Iara Colina), que vive uma relação extraconjugal. Viviane Laert é Carmem, viúva e evangélica, que trabalha como lanterninha no cinema.

“Divorciadas, evangélicas e vegetarianas” fala sobre as crises femininas com muito bom-humor

Exposição – Visitar mostras é outra alternativa para quem quer distância da agitação. O roteiro de exposições conta com mostras de variados temas e em diversas galerias e museus. “Auguste Rodin: Homem e Gênio”, no Palacete das Artes – Rodin Bahia; “Fragmentos: Artefatos Populares, o Olhar de Lina Bo Bardi”, no Centro Cultural Solar Ferrão, "Pintura de Susana Bravo", no Museu Teixeira Leal e “Arquitetura Religiosa na Bahia”, no Museu Tempostal, são algumas opções.

"Pintura de Susana Bravo" é um dos destaques das mostras em cartaz

Um dos destaques é a mostra “Acervo de Arte Baiana da Coleção Desenbahia”, que reúne 70 obras de 30 importantes artistas plásticos da Bahia, a exemplo de Carybé, Jenner Augusto, Sante Scaldaferri, Calazans e Jaime Hora, dentre outros. Em cartaz no Museu de Arte da Bahia, no Corredor da Vitória.

