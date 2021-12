Conexão Vivo: shows de Lucas Santtana, BNegão e Davi Moraes

O Programa Conexão Vivo inícia a fase de shows em Salvador do projeto Intercenas Musicais, com as apresentações de Lucas Santtana, BNegão Soundsystem e Davi Moraes nos próximos dias 16, 22 e 23, respectivamente. Os shows acontecem no Commons Studio Bar, novo espaço cultural do Rio Vermelho.

Na abertura, o cantor e compositor baiano Lucas Santtana apresenta o show da turnê do seu mais novo disco, O Deus Que Devasta Mas Também Cura, o quinto da carreira, que foi considerado o nono melhor álbum brasileiro de 2012 pelo site Urbanaque. As apresentações terão início às 23 horas e os ingressos serão vendidos por R$ 30 e R$ 15.

