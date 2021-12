Conexão Vivo começa nesta quarta em Salvador

Começa nesta quarta-feira, 2, o Conexão Vivo, que conta com uma série de shows gratuitos na praça Wilson Lins, na Pituba, em Salvador. Haverá também programação do 'Rede Motiva', que oferecerá atividades formativas culturais e o 'Circuito Motiva', com shows em diversas casas de espetáculo da cidade.

Até sábado, 5, o público pode conferir apresentações do grupo afro Ilê Aiyê e os cantores Jau e Mateus Aleluia, das bandas BaianaSystem, Diamba e Opanijé, além da Orkestra Rumpilezz e dos projetos 'Rede Motiva' (convida O Círculo e Radio Mundi) e 'Mais MPB' (convida Mariene de Castro).

Cantora baiana Mariene de Castro se apresenta nesta sexta-feira, 4, na praça Wilson Lins, na Pituba



Na programação do projeto 'Rede Motiva' estão incluídas palestras e oficinas sobre temas como empreendedorismo musical, coletividade, estratégias de marketing & distribuição e tecnologia. Além disso, haverá uma mesa redonda com participações de representantes da Agência de Apoio ao Empreendedor e Pequeno Empresário (Sebrae) e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb).

As atividades estão abertas ao público e são voltadas a todas aquelas pessoas ligadas à música. Os encontros acontecem no Pelourinho, na Praça das Artes e na Eletrocooperativa. Para se inscrever basta acessar o endereço eletrônico (clique aqui e acesse) do 'Rede Motiva'.

O programa começou a percorrer o Brasil em abril, em Belo Horizonte, e contou com mais de 120 atrações nacionais e internacionais, além de oficinas culturais e o Seminário Internacional de Música e Movimento. Em maio o Conexão Vivo também passou pelas cidades baianas de Juazeiro, Vitória da Conquista e Ilhéus.

Programação:

>> Quarta-feira, 2 de junho:

>Emerson Taquari (BA);

>Zé da Guiomar (MG) convida Paulinho Boca de Cantor (BA);

>Eddie (PE);

>Baianasystem convida Gerônimo (BA), Bnegrão (RJ) e Chico Corrêa (PB);

>Ilê Aiyê convida Som de Br com Beto Jamaica e Reinaldo (BA);

>Otto (PE) e Radiola (BA) no Tom do Sabor, no Rio Vermelho, a partir de 0h.

>> Quinta-feira, 3 de junho:

>Cataventoré (MG) convida Gobira e Raimundinho da Banda de Pífamos de Bendegó (BA);

>Monte Pascoal convida Wagner Tiso (MG);

>Falcatrua (MG) convida Kid Vinil (SP);

>Indiada Magneto convida Érika Machado, Cecília Silveora, Deco Lima, Pria Vulgares, Leopoldo Curi, Flávio Lima e Naíssa rajão (MG);

>Lucas Santana (BA);

>Diamba (BA);

>Ministério Público (BA) e Bnegrão (RJ) no Zauber, no Pelourinho, a partir de 0h.

>> Sexta-feira, 4 de junho:

>Sweet Fanny Adams (PE);

>Rede Motiva convida O Círculo e Radio Mundi (BA);

>Babilak Bah (MG) convida chico Corrêa (PB);

>Mateus Aleluia convida Fabiana Aleluia (BA);

>Sérgio Santos (MG) convida Joyce (RJ);

>Mais MPB convida Mariene de Castro (BA);

>Otto (PE);

>Pirigulino Babilake (BA), Falcatrua (MG), DJ Big Boss (BA) e Lucas Santana (BA) na Boomerangue, no Rio Vermelho.

>> Sábado, 5 de junho:

>Nina Becker (RJ);

>Cleber Alves (MG) convida Cliff Korman (EUA);

>Opanijé (BA) convida Bnegrão (RJ) e Thaíde (SP);

>Patrícia Ahmaral convida Maurício Tizumba (MG);

>Jau (BA);

>Do Amor (RJ);

>Lui Muritiba e Sua Forrança convidam J. Veloso (BA).

