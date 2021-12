Condições adversas dificultam conservação nos museus

O funcionamento da reserva técnica do Museu de Arte da Bahia (MAB) esbarra em um problema de ordem cotidiana. A vizinhança do Corredor da Vitória reclama do barulho da central de refrigeração do museu durante a noite.

O equipamento é o responsável por climatizar o lugar e manter as obras sempre sob a mesma temperatura.

No entanto, Pedro Archanjo explica que, por conta dos moradores do entorno, o ar-condicionado é desligado quando o museu fecha as portas.

"Claro que manter dois tipos de temperatura num ambiente com obras de arte não é o correto. Mas, como ficou assim por muito tempo, não podemos chegar agora e ligar 24 horas porque as pinturas podem ter já se adaptado à alternância de temperatura".

Pedro diz que solicitou um estudo para avaliar as condições das pinturas com intuito de submetê-las à mesma temperatura dia e noite.

"Como são substâncias químicas, temos que ter muito cuidado para as obras não reagirem negativamente".

Francisca Andrade, museóloga da instituição há dois anos, contabiliza cerca de 14 mil peças em todo acervo do MAB e aproximadamente cinco mil guardados na reserva.

Ela lista na coleção do museu artistas baianos relevantes como Lopes Rodrigues, Presciliano Silva e Carlos Bastos.



"Temos esculturas, porcelanas, cristais, têxteis, leques e numismática (coleção de moedas e medalhas)".

Materiais como selos, gravuras, desenhos, fotos e outros materiais perecíveis são guardados em armários com a descrição de cada peça.

Entrave orçamentário

A situação dos museus diretamente vinculados à Diretoria de Museus do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural do Estado da Bahia (Dimus/Ipac) é mais delicada.

Na lista de espaços museais regidos pela Dimus estão: Centro Cultural Solar Ferrão, que abriga quatro coleções, e mais o Museu Abelardo Rodrigues, Museu Udo Knoff, Museu Tempostal, Palácio da Aclamação, Museu do Recôncavo Wanderley Pinho e o Parque Histórico Castro Alves. Além deles, há o conveniado Museu do Recolhimento dos Humildes.

Ana Liberato, atual gestora da instituição, conta que, de todos esses lugares, apenas o Museu Tempostal possui condições técnicas específicas para a preservação dos seus 50 mil postais da coleção.

"Temos dificuldade em implantar reservas técnicas com todos os pré-requisitos. Primeiro, porque nossos museus são instalados em prédios antigos. Segundo, que não é uma coisa barata".

Segundo Ana, os recursos que chegam aos museus precisam ser mais robustos porque essas reservas exigem equipamentos como termohigômetro, controlador de umidade e esterilizador de ar.

"Há um projeto de requalificação do Solar Ferrão. Nosso objetivo é garantir aspectos de acessibilidade, além de instalar uma reserva técnica adequada para cada uma das quatro coleções disponíveis".

Atualmente, as coleções de máscaras africanas, por exemplo, estão submetidas às intempéries climáticas como pingueiras e umidade.

Peças de acervos como o do Parque Histórico Castro Alves, em Cabaceiras do Paraguaçu, encontram-se todas em exposição. "Assim que o acervo do Palácio da Aclamação for restaurado também será disponibilizado totalmente".

Política cultural

Para Juarez Paraíso, qualquer deficiência técnica dos museus baianos é proveniente da má gestão e histórica falta de interesse governamental.

"Os museus são alimentados com verbas irrisórias. Quando os governos fizeram concurso para aumentar o quadro de museólogos?"

Ele cita o número insuficiente de profissionais que trabalham nas instituições como um dos mais graves problemas.

"O campo da arte, de um modo geral, fica relegado a um plano secundário em todas essas gestões. O dinheiro para aprimorar e atualizar os laboratórios de restauração dos museus do estado é quase inexistente. Só se pode preservar com uma boa estrutura técnica, física e de pessoal".

