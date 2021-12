Concurso Rio Moda Hype tem inscrições abertas

Até o dia 25 de fevereiro, estão abertas as inscrições para o Concurso Rio Moda Hype, evento oficial de novos talentos do Fashion Rio. Para o vencedor, o prêmio é um desfile no line-up de um dos dias da próxima edição do Fashion Rio.

A inscrição é feita depois de acessar o site oficial do evento, preencher o formulário e enviar pelo correio para o Instituto Brasileiro de Cultura, Moda e Design, 20 croquis da coleção.

adblock ativo