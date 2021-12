Concurso para eleger estrela transformista começa na sexta

Começa nesta sexta-feira, 7, e segue durante todo o mês de agosto o concurso Top Diva Tropical, que vai eleger a mais nova transformista da cena LGBT de Salvador.

Segundo a organização, o evento é voltado para iniciantes que desejam trilhar o caminho do transformismo. As etapas serão realizadas sempre às sextas-feiras, a partir das 23h, no Tropical Clube (Rua Gamboa de Cima - Campo Grande).

Não basta apenas apostar na aparência, já que as candidatas serão avaliadas nos quesitos beleza, presença de palco, figurino, dublagem e performance.

A votação é aberta ao público. Os ingressos custam R$ 15 (com nome na lista e acesso ao local até 0h) e R$ 20. Mais informações pelos números 71 8839-9700 ou 9293-9497 (Whatsapp).

