Concurso elege Rei Momo, rainha e princesas da Micareta de Feira 2017

O pecuarista Newton Tavares Carneiro, 23 anos, foi eleito Rei Momo da Micareta de Feira 2017. Ele irá comandar o evento ao lado da rainha Jaize dos Santos, 22 anos, e das princesas Alana Santos de Almeida e Suzana Ferreira dos Santos.

Newton e Jaíze ganharam um prêmio R$ 2 mil por vencerem o concurso. Já as princesas da festa faturaram o valor de R$ 1.500 (cada).

Rainha e princesas da Micareta de Feira (Foto: Divulgação | Acorda Cidade)

Newton Tavares o novo Rei Momo da Micareta de Feira (Foto: Divulgação | Acorda Cidade)

Atrações da festa

A Micareta de Feira de Santana 2017, que acontece de 18 a 21 de maio, contará com atrações como Léo Santana, É o Tchan, Harmonia do Samba, Saulo, Timbalada, Psirico, Tayrone, Pablo, Edson Gomes e dentre outros.

Para a criançada, o prefeito da cidade anunciou trios com a apresentadora Carla Perez e o cantor Tio Paulinho. No domingo, 21, haverá espaço para a folia retrô com duas atrações: Armandinho, Dodô e Osmar e o grupo Alavontê.

>> PROGRAMAÇÃO

QUINTA-FEIRA (18)

Tayrone

É o Tchan

Chicabana

Duas Medidas

SEXTA-FEIRA (19)

Saulo

Harmonia do Samba

Amanda Santiago

Robyssão

Jammil

SÁBADO (20)

Pablo

Psirico

Aline Rosa

Edson Gomes

Banda Eva

DOMINGO (21)

Carla Perez

Tio Paulinho

Timbalada

Alavontê

Armandinho, Dodô e Osmar

Leo Santana

Cheiro de Amor

