Concurso de quadrilhas mantém acesa a tradição entre os jovens

O clima do São João tomou conta do Arraiá da Capitá com o concurso de quadrilhas, que atraiu o público com seus passos sincronizados e as roupas coloridas. No entanto, quem roubou a cena foi a quadrilha infantil Trem do Forró, que não está na disputa e se apresentou como convidada para mostrar que a garotada faz questão de manter a tradição junina acesa.

O Trem do Forró vem do bairro do Uruguai. Criada por uma associação sem fins lucrativos de nome homônimo, mantém a apresentação com 38 jovens e crianças de até 14 anos. Uma figura de destaque é o marcador Michael Miranda, de apenas quatro anos. O garotinho encantou a platéia com seu desempenho e seriedade, sem deixar de lado as passadas animadas e a bela coreografia dos seus coleguinhas. No figurino, é claro, o colorido do São João.

Michael Miranda rouba a cena na quadrilha Trem do Forró

Os ensaios da quadrilha começaram em novembro do ano passado, depois de decidirem pelo tema “Mamulengo – O Povo em Forma de Boneco”. De acordo com Sinval Miranda, coordenador da quadrilha e tio do marcador, o objetivo é trazer para o espaço do Arraiá da Capitá uma homenagem às quadrilhas que deixaram de existir. Muitas delas por falta de patrocínio e apoio do governo.

“Este ano, as crianças fizeram uma homenagem a quadrilha “Zabumbão”, da qual já participei, mas que, infelizmente, deixou de existir, lamentou Miranda.

Competição – As quadrilhas têm 25 minutos de apresentação e outros 15 para se organizarem no salão. Já no ritmo de competição, foi com alegria e animação que entrou em cena a equipe da “Sapecou Queimou”, do município de Barreiras, a 857 km de Salvador.

Quadrilha Quadrilhão é uma das representantes da tradição em Salvador

Foram 12 horas de viagem para se apresentar no Arraiá. Tanta disposição justifica a expectativa de Toni Ricardo Rodrigues, 24 anos, que saiu do interior na esperança de ser mais um na luta pela sobrevivência dessa manifestação popular.

“Viemos mostrar nosso trabalho. Para provar que essa cultura ainda existe e não vamos deixá-la morrer na nossa cidade. A ideia é levar para onde pudermos”, declarou. Antes da apresentação, Toni estava tenso, mas depois confessou que a sensação de dever cumprindo compensa, mesmo sem levar o prêmio.

Prêmio – A final do concurso acontece no segundo dia da festa, neste sábado, 29. Serão premiadas a campeã, vice-campeã e a terceira, quarta e quinta colocada, todas com troféu e com quantias no valor de R$ 3 mil, R$ 2.700, R$ 2.500, R$ 2.300 e R$ 2 mil, respectivamente.

Vinte equipes estavam na disputam. No primeiro dia, dez estavam inscritas, mas cinco não compareceram. Além da Sapecou Queimou, também dançaram a Cia. de Amoreira, da Ilha de Itaparica, Luar do Sem Terra e Quadrilhão, ambas de Salvador, e Cia. do Forró, de Feira de Santana.

Companhia do Forró saiu de Feira de Santana para disputar o Arraiá

No sábado é a vez das apresentações das quadrilhas: Arrasta-pé do sertão (Rio Real), Korró-Korró e Renovação do Forró (ambas de Feira de Santana), Girasol do Iguape (Cachoeira), Balão de Ouro (Ilha de Itaparica), Raízes do Iguape (Cachoeira), Maria Bonita (Dias D’Ávila), Forró Asa Branca (Salvador), Forró Tremendão (Riachão do Jacuípe) e Forró Balance (Madre Deus).

Também no sábado será divulgada a nota de todas as participantes. No julgamento serão levados em consideração itens como figurino, coreografia, musicalidade, marcador e a harmonia da equipe.

