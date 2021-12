Concurso de poesia e redação tem inscrições abertas até 19 de maio

O V Concurso para Escritores Escolares de Poesia e Redação está com inscrições abertas até o dia 19. O evento, da Fundação Pedro Calmon, é voltado para estudantes do Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio – de escolas públicas e particulares de todo o Estado.

Cada estudante poderá se inscrever com apenas um poema ou uma redação − ficcional ou não - inédita e de tema livre. Este ano os estudantes concorrerão a tablets, leitores de livros digitais e kits livro.

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas nas seguintes modalidades:

Presencial, nos seguintes pontos: Biblioteca Central do Estado da Bahia, Biblioteca Infantil Monteiro Lobato e Biblioteca Juracy Magalhães Junior –Itaparica, de segunda a sexta-feira, no horário das 09h às 12h e das 14h às 17h30;

Por via postal: com Aviso de Recebimento (AR) fornecido pelos Correios, para o endereço da Fundação Pedro Calmon/Diretoria do Livro e da Leitura, Avenida Sete de Setembro, 282, Ed.Brasilgás, 4º andar – Centro, Salvador/BA – CEP 40.060-001;

Pelo site: Fundação Pedro Calmon

