Concha Negra: Ilê Aiyê encanta com espetáculo 'Charme da Liberdade'

O espetáculo 'Charme da Liberdade' foi apresentado neste sábado, 7, pelo bloco afro Ilê Aiyê, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. A apresentação contemplou os grandes sucessos do bloco, como 'Depois Que o Ilê Passar', 'Deusa do Ébano' e 'Que Bloco é Esse?'. Com abertura do Coletivo Afrobapho e participação especial da cantora Daniela Mercury, o Concha Negra está, neste ano, em sua segunda edição.

Segundo a Secretaria de Comunicação do Estado (Secom-BA), o Concha Negra marca o lugar da música afro baiana na programação do maior complexo cultural baiano, o Teatro Castro Alves.

"Garantir o espaço para os blocos afro num dos maiores complexos culturais da Bahia é muito importante para que nossa cultura continue se fortalecendo. É um suporte acima de tudo para a cultura baiana, que é muito necessário não é apenas no Carnaval, mas durante todo o ano", afirmou o presidente do Ilê Aiyê, Antônio Carlos 'Vovô'.

Nesta edição, nove propostas selecionadas vão se apresentar até fevereiro de 2020. Após os primeiros shows de de ÀTTØØXXÁ e Ilê Aiyê, ainda passam pelo palco do Concha Negra Sine Calmon e Morrão Fumegante (14 de dezembro), Olodum (11 de janeiro), Baco Exu do Blues (18 de janeiro), Lazzo Matumbi (25 de janeiro), Ópera dos Terreiros (1º de fevereiro), Margareth Menezes, Afrocidade e Luedji Luna (8 de fevereiro) e Panteras Negras (15 de fevereiro).

