Concha Acústica fecha por 10 meses para reforma

A Concha Acústica vai ficar fechada por 10 meses para passar reforma, conforme anúncio feito nesta quarta-feira, 3, quando foi assinado o edital de licitação para a obra no Teatro Castro Alves. Com início previsto para o final de maio, a reforma prevê instalação de nova cobertura no espaço, criação de 300 vagas de estacionamento para o público e melhorias no acesso à Concha, novos camarotes, bares e camarins.

A reforma na Concha Acústica faz parte da primeira etapa do processo de requalificação do Teatro Castro Alves (TCA) e terá o investimento de cerca de R$ 50 milhões, verba do Ministério da Cultura e da Secretaria de Cultura do Estado.

O TCA ainda vai passar por mais duas etapas de reforma que terá a requalificação da Sala do Coro e de seus acessos, um Centro de Referência em Engenharia do Espetáculo - CREE e a criação de um novo espaço para abrigar a Sala Sinfônica com 600 lugares, oferecendo aos músicos e ao público qualidade acústica de padrão internacional. "A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) vive momento enriquecedor e nada mais coerente do que destinar uma sala só para ela", disse Moacyr Gramacho, diretor do TCA.

"Esse centro cultural será o único do país. Não temos um centro cultural tão denso como o do TCA", garante Lucas Fehr, arquiteto do Estúdio América, empresa responsável pelo novo projeto do TCA.

"Esse projeto é muito importante para a cultura baiana. Vamos colocar a Bahia em um patamar importantíssimo para a cultura do Brasil", disse o secretário de Cultura do Estado, Albino Rubim.

Após a conclusão da segunda fase de obras, será possível realizar eventos na Concha e na sala de concerto ao mesmo tempo sem interferência sonora.

