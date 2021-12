Concerto e lançamento de livro marcam centenário de Smetak

Mestre da inovação e investigação musical, uma das principais mentes do que se convencionou chamar "avant garde na Bahia", Walter Smetak, nascido em 12 de fevereiro de 1913, tem seu centenário comemorado em uma série de homenagens - que culminam com um concerto e lançamento de livro, nesta quinta-feira, 7, a partir das 19h, no Teatro Castro Alves.

O livro é a biografia Walter Smetak: Som e Espírito, da jornalista (e neta do homem) Jessica Smetak Paoli. Já o concerto, com a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), conta com a regência do maestro e curador da orquestra, Carlos Prazeres.

Há ainda o espetáculo de dança Cabaça: Homenagem a Walter Smetak, de Carmen Paternostro e Gilsamara Moura, apresentado nos últimos dias 31 e 1º, na Sala do Coro.

No concerto, serão apresentadas as três peças vencedoras do Concurso Nacional de Composição Walter Smetak - realizado pela Osba, via Secretaria de Cultura do Estado, com apoio da Escola de Música da Ufba.

São elas: Rapsódia Sobre Temas de Smetak, de Natanael de Souza Ourives; Dimensões Entrelaçadas - Cortejo De Walter Smetak, de Felipe Mendes de Vasconcelos, e Bricolagem, de Fernando Augusto de Oliveira. Será uma ocasião realmente especial, já que, na Osba, figura o violinista Uibitu Smetak, filho caçula do homenageado.

Influência

"Smetak tinha uma relação muito própria com a música", afirma o maestro da Osba, Carlos Prazeres. "Sua obra e pensamento são um convite para que possamos refletir um pouco mais sobre a matéria prima musical (o som) - mesmo o som que nos cerca, todos os tipos de som, não apenas o que estamos acostumados", observa.

"Não à toa, ele influenciou uma geração inteira, incluindo Gilberto Gil, Tom Zé, o grupo Uakti".

Para o maestro, o reconhecimento de Smetak no resto do Brasil ainda fica a dever: "Ele deveria ser mais festejado Brasil afora. E não só ele, também grandes mestres como Ernest Widmer, Lindembergue Cardoso e os próprios compositores atuais: Paulo Costa Lima, Wellington Gomes. São expoentes que provam que a Bahia é polo de criação de música erudita de alto nível", exorta Prazeres.

A busca pelo avô

Nascida em 1988, quatro anos depois que seu avô havia morrido, Jessica Smetak não conheceu pessoalmente seu biografado, mas dificilmente outro jornalista estaria em posição tão privilegiada quanto ela para esta tarefa.

"Eu cresci vendo a luta da minha tia Bárbara [filha de Smetak] fazendo exposição, buscando quem cuidasse do acervo, e sempre me perguntei como eu poderia ajudar de alguma forma".

Ao se formar em 2010, escolheu como TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) contar a história do avô em um livro-reportagem que, agora, é lançado pela Edições ALBA, da Assembleia Legislativa da Bahia.

Depois de fuçar todo o material deixado por Smetak em casa e arquivado por Bárbara, Jessica partiu a campo. "Minha tia me deu uma lista de contatos que eu tinha que entrevistar. Esses entrevistados me deram outra lista. No total foram 45 entrevistados. Transcrevi tudo, escrevi o livro e ganhei nota dez da banca avaliadora e um prêmio de melhor TCC do ano na Unijorge", resume.

No fim das contas, a busca da neta pelo avô rendeu uma bela história por si só. "Agora eu sinto que o conheço. No processo, senti muita vontade de abraçá-lo, tocar seu cabelo desgrenhado, ouvir aquela voz grossa de alemão que está nas gravações dele. Toda vez que eu ouvia, ficava arrepiada", ri.

