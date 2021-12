Concerto ao ar livre em Santo Antônio de Jesus neste sábado

A Sociedade Cultural Orpheica Lyra Ceciliana, de Cachoeira (distante a 110 km de Salvador), apresenta-se ao ar livre neste sábado, 4, às 16h, na Praça Renato Machado, antigo Jardim Velho, no centro da cidade de Santo Antônio de Jesus.

A apresentação faz parte do projeto Lyra Ceciliana 142 Anos de Música e História, iniciado em março em Conceição da Feira. Além da filarmônica, também se apresentam os grupos Samba da Vida e Choro de Menino, compostos por músicos da Lyra e alunos da Escola de Música Maestro Irineu Sacramento, mantida pela agremiação.

No domingo, 5, será a vez de o público de Cruz das Almas assistir à filarmônica, também às 16h, no Coreto Municipal, área central da cidade. Na quarta-feira (8), dia do aniversário da cidade de Maragojipe, a Lyra Ceciliana fará um concerto-homenagem no coreto da Praça da Matriz.

As apresentações do grupo em várias cidades do Recôncavo baiano começaram em março, e a turnê será encerrada com um grande concerto, em Cachoeira, na data do aniversário da fundação da filarmônica, 13 de maio, quando completará 143 anos de existência.

Segundo o secretário de Cultura e Turismo de Cachoeira, José Luiz da Anunciação Bernardo, o projeto tem como objetivo divulgar para o público de outras cidade os trabalhos desenvolvidos pela Lyra Ceciliana.

Além da própria preservação, a filarmônica atua em prol da formação de músicos, com a intenção fomentar a criação de novas bandas ou revitalizar as existentes nessas localidades.

"A experiência da Lyra com o seu trabalho de educação musical e atividades socioculturais para jovens e adolescentes cachoeiranos podem servir de exemplo para a população das cidades incluídas no roteiro da turnê", explicou o secretário.

O Projeto Lyra Ceciliana 142 anos de Música e Histórica conta com apoio financeiro da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), Fundo de Cultura, Secretaria da Cultura do Estado, Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Apoio logístico da prefeitura municipal de Cachoeira, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A produção é da Artbrasil! Diversão e Arte.

História - A Sociedade Orpheica Lyra Ceciliana foi fundada em 13 de maio de 1870, pelo maestro e compositor Manoel Tranquilino Bastos, responsável também pela criação de diversas filarmônicas no Recôncavo baiano. Atualmente, possui 50 músicos, a maioria ex-alunos da Escola de Formação Musical Maestro Irineu Sacramento.

A escola tem aproximadamente 250 crianças de famílias carentes de Cachoeira. Além das aulas na sede da escola, a filarmônica oferece formação musical na Igreja do Rosarinho e na Vila de Belém, zona rural de Cachoeira. Na escola, as crianças aprendem a tocar instrumentos gratuitamente.

A filarmônica também desenvolve projetos de apoio à formação de novos grupos com diversos estilos musicais, a exemplo do grupo de chorinho Choro de Menino, a Orquestra Sinfônica de Reggae do Recôncavo e o Samba da Vida.

A Lyra disponibiliza, ainda, curso de violão e cavaquinho, além de promover oficinas de qualificação para estimular a profissionalização dos seus músicos.

