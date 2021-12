Compositor Delcio Carvalho morre aos 74 anos

Morreu nesta terça-feira, 12, o compositor Delcio Carvalho. Ele estava com 74 anos e tinha câncer há três. Estava internado no Hospital São Lucas, e morreu às 7h30. Delcio havia passado por tratamento e se submetido a uma cirurgia para retirada de tumores no dia 18 de outubro, mas não havia mais possibilidade de cura.

Segundo sua empresária, Bertha Nutels, Delcio se manteve otimista até o fim da vida. "Ele queria trabalhar, fazer shows. O último foi em setembro, na Sala Baden Powell, comemorativo de seus 55 anos de carreira". Delcio era o principal parceiro de Dona Ivone Lara, coautor de clássicos do samba, como "Acreditar", "Sonho meu".

