Companhia de teatro oferece programação infantil neste final

Dedicada ao público infantil, a Companhia de Teatro Gil Santana terá apresentações neste sábado, 4, e domingo, 5, no palco do Ciranda Café, Cultura & Artes, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. A programação conta com a encenação de "Os Três Porquinhos" (15h), "O Peixinho Xexéu (16h), "O Casamento de Dona Baratinha" (17h) e "Chapeuzinho Vermelho" (18h). Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Ciranda e custam R$20 (meia) e R$40 (inteira) para cada espetáculo.

SERVIÇO

Quando: sábado e domingo, 4 e 5 de junho de 2016;

Programação: Os Três Porquinhos (15h), O Peixinho Xexéu (16h), O Casamento de Dona Baratinha (17h) e Chapeuzinho Vermelho (18h);

Onde: Rua da Fonte do Boi, 131 - Rio Vermelho, Salvador - BA, CEP: 41940-360

Quanto: R$40 (inteira) e R$20 (meia), pagamento em espécie, cartões de crédito ou débito;

Mais informações: 71 99933-6317

adblock ativo