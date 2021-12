Companhia das Letras relança coleção de Georges Simenon

"Entenda, e não julgue". Foi com esse lema que o Inspetor Maigret, um belga de sobretudo e cachimbo inseparáveis, se tornou um dos mais populares personagens da ficção ocidental. Agora, suas primeiras missões, relatadas em 1931, chegam às livrarias em novas edições, via Companhia das Letras.



Jules Maigret é a criação mais célebre de Georges Simenon (1903-1989, natural de Liège, Bélgica), um escritor cuja qualificação "prolífico" é a mais comumente associada ao seu nome. Não é para menos: o homem escreveu mais de 400 livros. 100 deles protagonizados pelo citado inspetor.



A editora paulista Companhia das Letras acaba de lançar as três primeiras aventuras do bom Jules: Pietr, o Letão; O Cavalariço da Providence e O Enforcado de Saint-Pholien, todos de 1931.



É uma jogada duvidosa. A editora gaúcha L&PM já estava lançando, com boa regularidade, parte do vasto catálogo de Simenon na coleção Pocket.



Anunciada em dezembro de 2012, essa coleção da Companhia, que tem contrato com a Penguin, editora europeia do belga, gerou reação da L&PM, que tinha direitos sobre o autor até 2016.



"A casa gaúcha diz que é 'passível de sério questionamento' a decisão dos agentes de passar a obra à Companhia por esta ser associada à Penguin", noticiou a blogueira da Folha de S. Paulo, Raquel Cozer. A editora gaúcha teria acrescentado: "Tentaremos todas esferas judiciais para garantir nossos direitos'".

Romance-gênese



O tempo passou e eis que chegam às livrarias os romances-gênese de Maigret e do próprio Simenon como romancista, já que só a partir de Pietr, o Letão, ele deixou de assinar seus livros com pseudônimos. Estresses entre casas editoriais à parte - melhor para os leitores.



A despeito de qualquer tipo de preconceito que a academia ainda possa ter contra a literatura policial, a verdade é que Simenon, além de produzir à razão de mais ou menos um livro por semana, era admirado por um panteão de insuspeitos ícones da intelectualidade ocidental, como André Gide, Charles Chaplin, Henry Miller, William Faulkner e Federico Fellini - para ficar nos mais famosos.



A razão da admiração de tão ilustres fãs, além dos milhões de leitores anônimos espalhados pelo mundo, são várias. Mas há uma que se sobressai.



Até o surgimento de Simenon, os romances policiais se concentravam muito no que, em inglês, é chamado de "whodunnit?", corruptela de "who done it?", ou seja: quem matou? Simenon mudou o jogo ao imbuir Jules Maigret por um interesse maior no "por que?". Para ele, detetive meio psicólogo, é preciso antes, entender.

