Comidas e bebidas típicas atraem o público ao coreto com trio nordestino

Comidas típicas, bebidas e muito forró pé-de-serra trouxeram o clima junino ao espaço Feira dos Municípios na primeira noite do Arraiá da Capitá, que teve início nesta sexta-feira, 28, e seguiu até a madrugada. No coreto, criado especialmente para lembrar as praças do interior da Bahia, trios nordestinos animaram o público que chegava ao Wet´n Wild, na Avenida Paralela.

Boa parte das pessoas passava pela praça e seguia em direção ao palco onde se apresentavam as estrelas da noite, como Adelmário Coelho e Flávio José. Ainda assim, houve quem preferisse o aconchego de um arrasta-pé mais tradicional com o toque da sanfona e muito licor.

Um exemplo é o empresário Humberto Maimone, que considera o ambiente do coreto ideal, já que foi à festa solteiro e com esperança de dançar com todas as moças “desacompanhadas”.

“O coreto cria um clima característico de muitas cidades do interior da Bahia e, por isso, não pode deixar de ter em uma festa que traz de concurso de quadrilhas à comidas típicas. É tudo para nos fazer lembrar do clima de são João que está próximo. É um 'esquente' para não deixar ninguém sem comemorar”, disse.

Casais – O espaço também se tornou 'point' de casais como Débora Dias da Conceição e Welinton Pereira da Silva. Para eles, a praça lembra a tradição de quem gosta do clima interiorano.

Débora quis logo ver a performance das quadrilhas: “É uma apresentação que a gente acompanha desde criança. Faz parte da nossa tradição, temos mais que vir apreciar e incentivar a essas pessoas que se dedicam, ensaiam e nunca param de dançar” , declarou.

Já seu namorado comentou que o Arraiá da Capitá tem conseguido manter firme a proposta de comemorar o São João de modo antecipado. Em seus planos estava curtir a noite em todos os espaços, com direito a ver a dança das quadrilhas, aproveitar com o trio nordestino no coreto e ainda ver de perto o som único do forrozeiro Adelmário Coelho.

