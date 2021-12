Comida do Recôncavo é destaque da Rota Gastronômica da Flipelô

Se tem duas coisas que combinam na Bahia é literatura e gastronomia. Sendo assim, a Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), desde a sua primeira edição, organiza um circuito formado por 26 restaurantes, no Pelourinho e no Carmo, que integram a Rota Gastronômica Amado Recôncavo.

Os pratos individuais variam de R$19,90 a R$59,90. São receitas inspiradas no livro “A cozinha praiana da Bahia”, de autoria do engenheiro e pesquisador Guilherme Radel, lançado em 2005 pela editora Ideia Nova.

Rita Brandão, que a há 27 anos comando o Chocolates Marrom Marfim no Pelourinho, escolheu o xinxim de galinha, prato de origem africana, típico da Bahia. “É bem a cara do Recôncavo e do Pelourinho, não poderia ter escolha melhor. Foi bastante aceito pelo público. Estamos felizes com o resultado”, comemora.

Para adocicar a boca, após saborear o xinxim de galinha, o cliente pode provar de três sabores das “Trufas do Poeta”, criadas em homenagem a Castro Alves, o homenageado da 3ª edição da Flipelô. “Temos os sabores abacaxi, tamarindo e jabuticaba. Três frutas presentes no Recôncavo”, ressalta Rita Brandão.

Chefe Guto Lago, do restaurante do hotel Villa Bahia

Já o chef Guto Lago, do restaurante do hotel Villa Bahia, apostou no cuscuz maragogipano, feito com farinha de mandioca, temperos e carne de fumeiro produzida na cidade de Maragogipe, localizada no Recôncavo baiano.

“Pensei em um prato que representasse bem a cultura do Recôncavo. Mas o cuscuz de Maragogipe não se encontra nos livros de culinária da região. Fui estudar e descobri que o prato foi criado pelo chefe Rafael Sessenta, quando foi participar de uma regata na cidade. Ao visitar um amigo, perguntou o que tinha para comer. O amigo respondeu que só tinha farinha e carne de fumeiro. Ele viu a horta no quintal, pegou uns temperos e fez esse prato delicioso com ingredientes que estão presentes em nossa cultura”, destaca Guto Lago.

Circuito

Além do xinxim de galinha servido no restaurante Chocolates Marrom Marfim por R$25,90 e o cuscuz maragogipano ofertado no restaurante do hotel Villa Bahia por R$39, outras 24 receitas estão disponíveis aos participantes da Flipelô.

- Alaíde do Feijão: mocotó, R$39,90;

- Restaurante Axêgo: arroz de hauçá, R$49;

- Boteco do Pelourinho: filé de peixe ao molho de camarão, R$49,90;

- Cadê Q Chama: moqueca vegana, R$35.

- Café das Artes: camarão do Recôncavo, R$44;

- Cantina da Lua: sarapatel, R$24,90;

- CGC Café Gourmet: carne de sol com purê de queijo coalho, R$35;

- Cuco Bistrô: arroz de todos os santos, R$59;

- Dona Chika-ka: anduzada, R$40;

- Dona Pimenta: moqueca de camarão com banana da terra ao leite de coco, R$38,90;

- Jardim das Delícias: moqueca de siri catado com maturi, R$35,90;

- Mama Bahia: arroz de camarão ao ragu de coco verde, servido em espelho de maracujá, gengibre e coentro, R$59,90;

- Manágrill: moqueca de peixe, R$49,90;

- Mão Dupla: bobó de camarão, R$35,90;

- Maria Mata Mouro: peixe à escabeche, R$47,90;

- O Coliseu: moqueca de bacalhau, R$49,90;

- Odoya Restaurante: guisado de vermelho, R$59;

- Ponto Vital: maniçoba, R$40;

- Por Acaso: peixe frito com banana da terra, R$29,90;

- Pysco: hauçá a moda do pysco, R$42;

- Romã Cozinha Natural: escaldado de peixe, R$39,90;

- Santo Plano Choperia Pub: feijoada de mariscos, R$39,90;

- Triângulo Galeria e Café: tapiocas do Recôncavo, R$24,90;

- Uauá: paçoca do Poeta Castro Alves, R$38.

adblock ativo