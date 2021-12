Comic shop RV lança um jornal de HQs

Um jornal (formato berliner, tabloide um pouco maior) só com quadrinhos, tiras e ilustrações e distribuído em escolas e lojas especializadas em HQ. A ideia original, em Salvador, partiu da comic shop e galeria RV Cultura & Arte.

Intitulado O Tiraço, o jornalzinho, com 32 páginas em cores, reúne nomes consagrados e novos talentos dos quadrinhos e foi viabilizado pelo edital Arte em Toda Parte - Ano II, da Fundação Gregório de Mattos (Prefeitura), com o apoio do Grupo A TARDE, que o rodou em sua gráfica, em tiragem de 30 mil exemplares.

Gratuito, o jornal está sendo distribuído em escolas da rede municipal, além de estar disponível na própria RV para os interessados (Av. Cardeal da Silva, 158, Rio Vermelho).

Da Bahia, O Tiraço traz os experientes Bruno Aziz (A TARDE), Flavio Luiz, Hector Salas e Davi Caramelo, que somam seus talentos aos de Fernando Gonzales, Gustavo Duarte, André Dahmer, Samuel Casal e Cris Peter, entre outros.

De escola em escola

"O Tiraço surgiu de uma conversa que tivemos sobre o que poderíamos fazer de diferente e interessante em HQ. Então, pensamos na coisa do jornal", conta Larissa Martina, da RV.

Depois de se inscrever no edital, o trio responsável - Larissa, Ilan Iglesias e Isabelle Félix - botou mãos à obra.

"O edital foi um bom caminho, eles estão diversificando e isso é muito bom. Foi um pouco sofrido também porque tinha trâmites que não eram muito claros. Se não tivéssemos conseguido apoio d'A TARDE não teríamos conseguido rodar o jornal. Mas, no fim, deu tudo certo", relata.

Agora, todas as manhãs Larissa bota um pacote no carro e corre as escolas distribuindo O Tiraço. "As crianças perguntam o que é, para que serve. Serve para incentivar a leitura. Espero que gostem".

