Comentarista da BBC reclama de Galvão Bueno: 'precisa calar a boca'

Durante a transmissão de uma prova de natação na Olimpíada do Rio-2016, o narrador Galvão Bueno levou uma bronca de um comentarista esportivo da rede de televisão inglesa BBC.

"O comentarista perto de mim precisa calar a boca durante a largada. Desculpem, todo mundo aqui está quieto durante a largada, a árbitra fez a coisa certa, sabe", disse.

Galvão Bueno estava falando alto demais, em um momento em que o silêncio no complexo esportivo era primordial, para não atrapalhar a concentração dos atletas na hora de ouvir o momento exato da largada. A juíza acabou atrasando o início da prova pela falta de silêncio.

Na Copa do Mundo de 2010, Galvão já havia chamado atenção internacional por conta do meme "Cala Boca Galvão", que estava entre os principais assuntos comentados no Twitter à época.

