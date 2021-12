Comenda homenageia personalidades baianas nesta quarta

Esta quarta-feira, 5, no Dia Nacional da Cultura, 30 personalidades e instituições serão homenageadas por sua contribuição à cultura baiana. Elas são divididas em três categorias, cada uma com dez integrantes: Júnior, Sênior e Póstuma.



Os agraciados receberão a Comenda do Mérito Cultural da Bahia, promovida pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Cultura (Secult), em espetáculo multimídia hoje, às 21 horas, no Teatro Castro Alves. Participam artistas como Carlinhos Brown, Saulo, Rebeca Matta, Laila Garin e orquestra Santo Antônio. A direção é de Elísio Lopes Júnior.



"Os homenageados estarão no palco para serem aplaudidos neste espetáculo, uma performance plástico-musical", frisa Elísio Lopes. Na abertura será exibido um curta-metragem que tem como protagonista a menina Sophia Alves, aluna da Escola de Dança da Funceb. Ela representa a Bahia. Depois, haverá um solo com Nildinha Fonseca, primeira bailarina do Balé Folclórico da Bahia, entre outras atrações.



Categorias



Na categoria Júnior, receberão a Comenda a Associação Cultural de Preservação do Patrimônio Bantu - ACBANTU, o dramaturgo e ator Aldri da Anunciação, o poeta e escritor Aleilton Fonseca, o músico Carlinhos Brown e o centro de cultura Cidade do Saber, de Camaçari.



Também serão homenageados o Circo do Capão, o diretor teatral Fernando Guerreiro, presidente da Fundação Gregório de Mattos, a atriz e cantora Laila Garin, o maestro Ricardo Castro e a Orquestra Santo Antônio, de Conceição do Coité.



Na categoria Sênior, serão agraciados o Ilê Aiyê, o historiador Cid Teixeira, o músico Elomar, o escultor, curador e museólogo Emanoel Alves de Araújo, o cantor Gilberto Gil, o cineasta Guido Araújo, a Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, a ialorixá e escritora Mãe Stella de Oxóssi, a escritora e poeta Myriam Fraga e o Teatro Vila Velha.



Já a categoria Póstuma inclui personalidades como o arquiteto Diógenes de Almeida Rebouças, o músico Dorival Caymmi, o ex-reitor da Universidade da Bahia, Edgard Santos, o cineasta Glauber Rocha, os escritores João Ubaldo Ribeiro e Jorge Amado, o artista plástico Mestre Didi, os mestres fundadores da Capoeira Pastinha e Bimba, o geógrafo Milton Santos e o produtor, dramaturgo e ator Ruy Cezar.



As indicações foram feitas por pessoas físicas e jurídicas mediante formulário online, totalizando 991. Uma comissão escolheu os agraciados entre os indicados.





