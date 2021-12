Comemorações pelo Dia do Samba tomam conta de Salvador

Tradição na Bahia, as comemorações para o Dia Nacional do Samba, que acontece no dia 2 de dezembro, continuam neste fim de semana em Salvador. Neste domingo, 28, será realizada a V Caminhada do Samba, que leva o tema "Patrimônio imaterial da humanidade". O evento está marcado para as 13 horas, com saída no Campo Grande em direção à Praça Castro Alves. Nove blocos de samba e os trios elétricos, tradicionais no Carnaval baiano, participam do desfile. Entre eles, confirmaram presença Amor e Paixão, Alerta Geral, Alvorada, Vem Sambar e Felicidade.



Já na noite do dia 2 de dezembro (quinta-feira), a 39ª edição do Dia do Samba será na Praça Municipal, Centro da cidade, com um show do cantor e compositor Moraes Moreira. O homenageado do evento este ano será Adoniran Barbosa, mais conhecido como o Poeta do Bixiga.





adblock ativo