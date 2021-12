Comediantes do CQC se aventuram em programas individuais

Três membros do programa CQC, transmitido pela Band, estão dedicados a trabalhos solos na emissora. De acordo com informações publicadas nesta sexta-feira, 14, pela coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, o chefe dos comediantes, Marcelo Tas, já anunciou que o CQC tem de ser prioridade na carreira dos comediantes.

Rafinha Bastos foi o primeiro a se aventurar. Teve início no último dia 4 o programa “A liga”. Enquanto isso, Marco Luque apresentará o show de variedades "O formigueiro", a partir de julho. E o irreverente Danilo Gentili deve ganhar seu próprio espaço na TV no final deste ano ou no início de 2011.

“Esses meninos me enlouquecem tanto que é bom mesmo que eles procurem trabalho. Fico orgulhoso. Eles têm talento. O Luque fala essa língua que só ele entende e o Rafinha, em um programa jornalístico mais intenso, vai continuar dando pitadas de Rafices”, disse Taz.

A coluna garante que os três não irão abandonar o CQC. “Foi uma coincidência! Mas acredito que seja uma tendência natural chamarem a gente para fazer outros programas na Band”, disse Marco Luque.

Já Danilo Gentili admite que seu programa em fase de produção terá stand-up comedy, esquetes, críticas e entrevistas. “Tem um longo processo até rolar. Mas será um late show de verdade, no formato do David Letterman, que é muito estabelecido nos EUA e na Inglaterra. Queria entrevistar pessoas que não gostam de mim. No Brasil, qualquer programa de entrevista fica 10 minutos puxando o saco do entrevistado. Queria entrevistar o Paulo Maluf e a Preta Gil. Daria todas as deixas para eles brincarem com a minha cara como eu brinco com a deles”, completa.

adblock ativo