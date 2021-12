Comediantes do CQC na Concha Acústica do TCA

Depois do sucesso de público do espetáculo apresentado por Marco Luque, no TCA, com direito a sessão extra, é a vez de Rafinha Bastos e Danilo Gentili, seus colegas no programa CQC, realizarem em Salvador um show de stand-up comedy, com piadas e comentários humorísticos.

A dupla dividirá o palco para apresentação única, na Concha, no dia 30 de janeiro, às 19 horas. O ingresso custa R$ 50 (inteira), mas ainda não está à venda.

