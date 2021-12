Comédia teatral "Os Enamorados" trata do amor mal entendido

>> Clique e veja e veja outras opções no roteiro de teatro



O ciúme e a paixão protagonizam a comédia teatral “Os Enamorados”, que, em fevereiro, abre programação do Vila Verão no Teatro Vila Velha e faz temporada na Sala do Coro do Teatro Castro Alves.



A trama conta a história de Eugênia, que está enamorada por Fulgêncio. O amor e o caráter dos dois são tão fortes que transformam paixão em sofrimento. Oito atores dão vida à comédia, que aborda a relação entre amor e ciúme de forma leve e divertida, porém contundente. A montagem é inspirada no texto do dramaturgo italiano Carlo Goldoni, escrito no século XVIII.

Com direção de Antônio Fábio, a peça estreou em junho do ano passado no Teatro Vila Velha e realizará uma temporada de verão intensa com a abertura da Mostra Vila Verão no Teatro Vila Velha nos dias 1º e 2 de fevereiro e temporada na Sala do Coro do TCA, de 4 a 27 de fevereiro, sempre às sextas, sábados e domingos.



| Serviço |



Os Enamorados



Onde: Teatro Vila Velha

Quando: dias 1º e 2 de fevereiro, às 20h

Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)



Onde: Sala do Coro do TCA

Quando: de 4 a 27 de fevereiro, às 20h

Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Vendas: SAC Shopping Iguatemi, SAC Shopping Barra e na bilheteria do TCA

adblock ativo