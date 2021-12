Comédia relembra 65 anos da telenovelas no Brasil

A atriz Mariana Xavier e o ator Paulo Mathias JR apresentam o espetáculo "O Último Capítulo", sábado, 16, e domingo, 17, no Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador.

A peça conta a história de Berenice, uma romântica e sonhadora diarista, que chega em casa cedo do trabalho para acompanhar o último capítulo de sua novela preferida. Porém um fato impede que a novela seja assistida. O que fazer então? Conversar. Berenice e Dagoberto, seu marido, um flamenguista doente e desempregado crônico, acabam colocando em xeque seu conflituoso casamento, questionando o porquê de os dois viverem juntos.

Mariana Xaxier esteve na novela "I Love Paraisópolis", "Além do Horizonte", "Vídeo Show" e no filme "Minha Mãe é uma Peça". Já o ator Paulo Mathias JR é comediante do "Zorra" e já foi apresentador do programa infantil "TV Globinho.

Os ingressos custam R$ 70 (inteira) R$ 35 (meia), e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro: (71) 3273.8543 (Terça a Domingo das 13h às 20h).

