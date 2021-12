Comédia com Heloísa Périssé fala sobre relacionamentos

A atriz Heloisa Périssé traz a comédia "E Foram Quase Felizes Para Sempre" para Salvador. As apresentações acontecem nos dias 12, 13 e 14 de maio, no Teatro Jorge Amado.

Os bilhetes para a peça custam entre R$ 38 e R$ 86 e podem ser adquiridos no site Compre Ingressos ou na bilheteria do local.

O monólogo cômico, que é o primeiro solo da artista, é conduzido pela personagem Letícia Amado, cujo casamento desandou por conta do excesso de viagens. No dia do lançamento do seu livro, no qual ela elenca os melhores lugares para curtir a lua de mel, ela dá de cara com o ex-marido e sua nova namorada.

Versátil, Heloísa Persisé se desdobra em outros catorze tipos, como o próprio ex, a psicóloga, a mãe e uma amiga gay, dando uma visão nada ingênua dos relacionamentos.

