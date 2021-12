Comédia com Fernanda Souza ganha sessão extra

O espetáculo "Meu Passado Não me Condena", que será apresentado no TCA sexta, 3, e sábado, 4, às 21h, ganhou uma sessão extra no sábado, às 18h. Os ingressos, que custam de R$ 25 a R$ 100, pode ser comprados nos SACs Barra e Bela Vista, no site ingressorapido.com.br e no local.

No palco, a atriz Fernanda Souza relembra seus personagens de sucesso (Mili, de Chiquititas; Mirna, de Alma Gêmea; Carola, de O Profeta e Isadora, de Toma lá da cá, dentre outros) ao longo de vinte e cinco anos de carreira e usa a plateia como se estivesse num confessionário.

adblock ativo