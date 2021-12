Comédia `Caso Sério´ volta a cartaz neste fim de semana

O espetáculo 'Caso Sério' volta a cartaz neste sábado, 6, em Salvador, como parte das comemorações do mês em que se celebra o “Teatro e o Circo”.





Vencedora do prêmio Myriam Muniz (Funarte) e indicado em quatro categorias do prêmio Braskem, a peça retrata os encontros entre um homem e uma mulher que se conhecem e se tornam amigos numa sala de espera de um consultório de psicanálise.



A nova temporada fica em cartaz até dia 28 de março, com apresentações aos sábados e domingos, às 20h, no Teatro Sesi. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).



'Caso Sério' é o mais novo projeto teatral assinado pelo ator, diretor e dramaturgo Claudio Simões.



| Serviço |



Evento: Espetáculo Caso Sério

Temporada: De 6 de março até 28 de março

Dia/hora: Sábados e domingos, às 20 horas

Ingresso: R$30 (inteira) e R$15 (meia)

Local: Teatro SESI - Rio Vermelho

Informações: (71) 3535-3020

