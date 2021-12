Comédia Além do Carmo chega a sua segunda edição

A segunda edição do Comédia Além do Carmo acontece neste domingo, 8, no Casarão Filhos de Jorge, localizado no Santo Antônio Além do Carmo. Desta vez, o evento de stand up se torna fixo no bairro, sob o comando da humorista baiana Renata Laurentino.

O Comédia Além do Carmo tem a intenção de fortalecer a cena local e contribuir com a cultura do stand up na capital baiana, mesclando atrações de comediantes estabelecidos no cenário baiano e novos talentos.

O elenco é formado por Danrlei Carvalho, Hamilton Júnior, Marcos Musse, Marane Passos, Camila Giulia, Diego Andoliver, além de participações que ainda não foram divulgadas. Os ingressos custam R$10 e podem ser adquiridos no local do evento ou através do site Sympla.

