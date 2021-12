Começam a ser vendidos os ingressos para show de Amy Winehouse

Começaram a ser vendidos nesta segunda-feira, 22, os ingressos para o show de Amy Winehouse no Rio de Janeiro. O espetáculo será no dia 11 de janeiro e os bilhetes são vendidos pelo site da empresa Live Pass (clique aqui e acesse ) ou pelo telefone 4003-1527.

Os preços oscilam de acordo com a proximidade com o palco. Para quem paga inteira, será preciso desembolsar de R$ 180 (cadeira nível 1) a R$ 700 (pista premier e camarotes), valores que caem para R$ 90 e R$ 350, respectivamente, no caso da meia-entrada.

Amy se apresentará ainda em Florianópolis (08/01), Recife (13/01) e São Paulo (15/01).

Em Florianópolis, a cantora faz parte da grade de atrações do Summer Soul Festival, com ingresso por R$ 100 (pista) e R$ 300 (camarote). Por enquanto, não foram disponibilizados os valores para Recife e São Paulo.

Abertura – Foi divulgado também que em Florianópolis, Recife e São Paulo, as apresentações de Amy farão parte de festivais que contarão com shows da cantora e compositora norte-americana Janelle Monáe e do cantor, compositor, DJ e multi-instrumentista Mayer Hawthorne, além de artistas nacionais.

Na capital carioca, Janelle Monáe fará uma participação especial durante o show de Miss Winehouse. Monáe tornou-se uma das divas do soul em 2008, quando lançou o álbum “Metropolis: Suite I (The Chase)”. O trabalho rendeu-lhe indicação ao Grammy como melhor performance urbana/alternativa pelo single "Many Moons”.

Em 2010, lançou o álbum “The Arch Android”, descrito pela mídia como “uma obsessão da artista pela ficção científica e pela música soul dos anos 60 que pode levá-la a se tornar a pop star mais interessante desta década”.

Confira a sonoridade de Janelle Monáe

adblock ativo