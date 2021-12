Começa venda de ingressos para show de Marcelo Camelo

Começou hoje a venda de ingressos para o show de lançamento de Toque Dela, novo disco do cantor e compositor Marcelo Camelo. A apresentação será dia 19 de junho, às 18h30, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, no Campo Grande. Os bilhetes custas R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) e podem ser adquiridos nas bilheterias do TCA e nos SACs dos shoppings Barra e Iguatemi.

