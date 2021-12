Começa venda de ingressos para ensaios de Léo Santana

Já estão à venda os ingressos para os ensaios de verão de Léo Santana, sempre às sextas, a partir do dia 6, no Wet´n Wild. Os bilhetes custam R$ 40 (pista), R$ 80 (camarote) e R$100 (lounge) e ainda as taxas de conveniência, e estão à venda nos balcões de ingressos dos shoppings.

Léo Santana vai fazer o show de estreia com um convidado ainda não revelado. "É um show de mais de três horas. A gente acaba tocando de tudo um pouco, músicas antigas e os sucessos do mais novo DVD "Baile da Santinha", gravado em Fortaleza/CE. Dá esse gostinho da galera aprender as coreografias das músicas novas.", afirmou.

